Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - piątek, 12.09. Przed nami deszczowa, miejscami mglista noc

AdobeStock_145446347
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na piątek, 12.09. Nocą pojawią się miejscami opady deszczu, niewykluczone są też burze. Dzień również przyniesie deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 25 stopni.

W nocy będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, na południu spodziewane są rozpogodzenia. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu jeszcze okresami popada deszcz o natężeniu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Słabe opady deszczu - do 1-5 l/mkw. - możliwe są miejscami na Pomorzu i zachodzie kraju. Tam też niewykluczone są burze. Nad ranem miejscami zrobi się mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podlasiu. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 12.09

W piątek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na północy i zachodzie kraju oraz na Wyżynie Śląskiej wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Lokalnie możliwe są burze z opadami do 15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, w burzach - silny.

Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 60 do 70 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeo będą niekorzystne w zachodniej połowie kraju, we wschodniej - neutralne.

Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie do południa dopisze pogodna aura, później pojawi się więcej chmur kłębiastych. Termometry wskażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr okaże się zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pogodnie, nad ranem pojawi się więcej chmur i możliwy jest słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Wiatr południowo-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, możliwe są też przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 22 st. C. Wiatr zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Przed północą możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka w piątek umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Możliwe są przelotne opady deszczu oraz burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z rozpogodzeniami. Termometry wskażą 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Poza tym możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Wiatr południowo-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek do południa w Krakowie dopisze pogodna aura. Później pojawi się więcej chmur kłębiastych. Termometry wskażą maksymalnie 24 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 992 hPa.

Warunki drogowe w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: cezarksv/AdobeStock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognozaprognoza pogody
Czytaj także:
Ulewa w Tokio
Ulewa nawiedziła stolicę. Jest ofiara śmiertelna
Świat
Bali
Zalane schronisko dla psów. "To, co się stało, łamie serce"
Świat
Burza, pioruny, silne burze
Burzowo i mgliście. Alarmy IMGW
Polska
Po ulewach we Włoszech strażacy interweniowali ponad 100 razy
Ewakuacja kilkudziesięciu osób z kempingu, osuwisko zablokowało drogę
Świat
Koza Jo gwiazdą internetu. Sławę zyskała błyskawicznie
Zrobił minę, sławę zyskał błyskawicznie
Ciekawostki
Deszcz, ulewy
Niż za niżem. Nadchodzą kolejne intensywne opady
Prognoza
Susza (zdjęcie poglądowe)
Takich opadów nie było od dawna. Jak wpłyną na suszę?
Franciszek Wajdzik
shutterstock_2164009465
Lwy zagryzły pracownika zoo na oczach turystów
Świat
Nocne niebo
Księżyc będzie "gasił" gwiazdy. Wyjątkowe zjawisko lada moment
Ciekawostki
Powódź na Bali
Dramat na rajskiej wyspie. Rośnie liczba ofiar
Świat
Skutki nawałnicy w gminie Callosa de Segura na południu Hiszpanii
"Absolutnie przerażające". Wielkie zniszczenia w zaledwie kilkanaście minut
Świat
Wodowskaz
Ulewy w Polsce. Czy może dojść do powodzi?
Polska
Fragment ściany zawalonego kościoła w Trzęsaczu (woj. zachodniopomorskie)
Zjada nam plaże. Dlaczego?
Agnieszka Stradecka
Zrzut ekranu 2025-09-11 o 07
Leje. Miejscami spadło dwa razy więcej deszczu niż w całym wrześniu
Polska
Deszcz
Deszcz, do 23 stopni i niekorzystny biomet
Prognoza
AdobeStock_176984252
Drzewa gubią liście wcześniej niż zwykle. "To efekt zmian klimatu"
Ciekawostki
Zalana ulica
Deszczowy front przemierzy kraj. Pogoda na jutro
Prognoza
Łazik Perseverance bada krater Jezero na Marsie
Życie na Marsie? Znaleziono "jeden z najlepszych dotychczas dowodów"
Nauka
Powódź w prowincji Sindh w Pakistanie
1,6 miliona osób zagrożonych powodzią
Świat
majorka
Wiało tak, że oderwało balustradę
Świat
Deszcz, deszczowa aura
Nadciągają ulewy. Co przyniesie weekend?
Prognoza
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Podejrzewano, że to statek obcych. Teraz wytwarza warkocz
Nauka
Ocean Atlantycki (okolice Portoryko)
Zaskakująca cisza na Atlantyku
Świat
Koala - zdjęcie poglądowe
Ta szczepionka może uchronić koale przed wyginięciem
Świat
Powódź na indonezyjskiej wyspie Bali
Powódź na wyspie Bali. Służby informują o ofiarach
Świat
Krem (zdjęcie poglądowe)
Pierwszy na świecie filtr słoneczny z pyłku kwiatów
Nauka
Pogodna aura w Sopocie
Aura w wielu miejscach dopisze
Prognoza
Foka
"Akurat wybrała się aż do Utrechtu"
Świat
Ostrzeżenia przed burzami
Gdzie jest burza? Tu nadal grzmi
Polska
Kałuża
Nocą czekają nas lokalne opady i mgły
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica