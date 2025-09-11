Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, na południu spodziewane są rozpogodzenia. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu jeszcze okresami popada deszcz o natężeniu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Słabe opady deszczu - do 1-5 l/mkw. - możliwe są miejscami na Pomorzu i zachodzie kraju. Tam też niewykluczone są burze. Nad ranem miejscami zrobi się mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podlasiu. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - piątek, 12.09

W piątek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na północy i zachodzie kraju oraz na Wyżynie Śląskiej wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Lokalnie możliwe są burze z opadami do 15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, w burzach - silny.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 60 do 70 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeo będą niekorzystne w zachodniej połowie kraju, we wschodniej - neutralne.

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie do południa dopisze pogodna aura, później pojawi się więcej chmur kłębiastych. Termometry wskażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr okaże się zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pogodnie, nad ranem pojawi się więcej chmur i możliwy jest słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Wiatr południowo-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, możliwe są też przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 22 st. C. Wiatr zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Przed północą możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka w piątek umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Możliwe są przelotne opady deszczu oraz burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z rozpogodzeniami. Termometry wskażą 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Poza tym możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Wiatr południowo-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek do południa w Krakowie dopisze pogodna aura. Później pojawi się więcej chmur kłębiastych. Termometry wskażą maksymalnie 24 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 992 hPa.

Arleta Unton-Pyziołek