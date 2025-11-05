Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - czwartek, 6.11. Po mglistej nocy czeka nas ciepły dzień

Jesień, słońce, liście, pogodnie
Warunki drogowe w nocy
Pogoda na jutro czyli na czwartek, 6.11. W nocy pojawią się zamglenia i mgły, które znacznie ograniczą widzialność. Dzień przyniesie słoneczną aurę, termometry wskażą maksymalnie 14 stopni.

W pierwszej części nocy dopisze pogodna aura. Prognozowane jest przeważnie małe zachmurzenie, lokalnie będzie bezchmurnie. Następnie wilgotność powietrza wzrośnie i pojawią się mgły oraz zamglenia, które ograniczą widzialność, zwłaszcza na południu i zachodzie Polski. Temperatura minimalna wyniesie 0-2 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju. Lokalnie, szczególnie na południu, możliwy jest spadek poniżej 0 st. C. Na Pomorzu termometry pokażą 3-4 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunków południowych, okresami zmienny.

Klatka kluczowa-2448
Prognoza na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 6.11.

W czwartek początkowo w wielu miejscach utrzymywać się będą zamglenia, lokalnie mgły oraz towarzyszące im przejściowo większe zachmurzenie przez niskie chmury. W zasadniczej części dnia przeważać będzie pogodna i słoneczna aura z dominacją chmur wysokiego piętra. Jedynie na krańcach wschodnich zaznaczy się wzrost zachmurzenia niższego, w dalszym ciągu bez opadów w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-11 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 12-14 st. C w pozostałej części kraju. Powieje wiatr z kierunków południowych, przeważnie słaby.

Klatka kluczowa-2344
Prognoza na czwartek

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do 80 procent. Warunki biometeo będą w całym kraju będą korzystne. Jedynie rano miejscami ze względu na wystąpienie zamgleń i mgieł biomet chwilowo może być niekorzystny.

Klatka kluczowa-2418
Warunki biometeo w czwartek

Pogoda na noc - Warszawa

Przez większą część nocy w Warszawie będzie pogodnie. Pod koniec dnia pojawi się zamglenie, możliwa jest też mgła. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 2 st. C. Powieje słaby wiatr południowo-wschodni. Ciśnienie będzie powoli spadać, o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Rano w Warszawie wystąpi zamglenie. W ciągu dnia dopisze pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12-13 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie bardzo powoli będzie spadać, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zachmurzenie okażę się umiarkowane. Później spodziewane jest zamglenie, możliwa jest też mgła. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 3 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, a także zmiennych, umiarkowany i słaby. Ciśnienie powoli będzie spadać, o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Rano w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się więcej chmur. Prognozowane są też zamglenia i mgły. W ciągu dnia wystąpi zachmurzenie umiarkowane lub małe. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby. Ciśnienie powoli będzie spadać, w południe wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu początkowo zapowiada się pogodnie. Następnie wystąpią zamglenia, w drugiej części nocy też mgły. Na termometrach zobaczymy co najmniej 1 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie powoli będzie spadać, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu pojawią się zamglenia. W ciągu dnia będzie pogodnie, okresami bezchmurnie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 13 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie bardzo powoli będzie spadać, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Przez większą część nocy niebo nad Wrocławiem będzie bezchmurne. Dopiero nad ranem może wystąpić silne zamglenie, a także mgła. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 1 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni do zmiennego, słaby. Ciśnienie powoli będzie spadać, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Rano we Wrocławiu jeszcze może wystąpić zamglenie, następnie będzie słonecznie, a zjawiska atmosferyczne nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 14 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zmienny do południowo-wschodniego, słaby. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie pojawi się zamglenie, następnie mgła. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby, okresami zrobi się bezwietrznie. Ciśnienie powoli będzie spadać, o północy wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w ciągu dnia początkowo pojawi się więcej chmur. Poza tym spodziewana jest mgła i zamglenie. Przed południem nastąpi poprawa warunków i zrobi się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zmienny do wschodniego, słaby. Ciśnienie powoli będzie spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

Klatka kluczowa-2339
Warunki drogowe w nocy

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognozaprognoza pogody
Czytaj także:
Nerpa kaspijska, foka kaspijska (Pusa caspica)
Masowa śmierć u wybrzeży największego jeziora świata
Najnowsze
lasy
"Uwaga! Prosimy o pomoc. Daniel w opałach"
Polska
Słońce poboczne nad Sowimi Górami
Niezwykłe zjawisko na niebie nad Górami Sowimi
Polska
1114d60f-2123-4129-8c45-f8e590d2a2af (1)-0001
Te grzyby są ukryte pod ziemią, rosną w Polsce
Polska
Polska złota jesień
Czeka nas "gnicie" wyżu. Co to dla nas oznacza
Prognoza
Straty dokonane przez huragan Melissa w Falmouth na Jamajce
Miliardowe straty po "burzy stulecia". Premier o skali zniszczeń
Świat
Żołnierze japońskich Sił Samoobrony
"To naprawdę przerażające zwierzęta". Na pomoc przyszli żołnierze
Świat
Jesień, mgły
Ostrzeżenia IMGW w wielu województwach
Prognoza
Bolid zarejestrowany przez jedną z kamer projektu Skytinel
Kula ognia przeleciała nad Polską
Polska
Tiangong - wizualizacja
Wstrzymano powrót na Ziemię. Nieoficjalnie: gotowa jest rakieta ratunkowa
Świat
Skutki uderzenia tajfunu Kalmaegi w Filipiny
Filipiny. Ponad 90 ofiar niszczycielskiego tajfunu
Świat
Superpełnia Bobrzego Księżyca
Najjaśniejsza pełnia w roku. Zdjęcia
Polska
Jesień, pogodnie
Czeka nas pogodny dzień, na termometrach do 15 stopni
Prognoza
Ursus arctos marsicanus
Poszła nakarmić kury, zamiast nich znalazła niedźwiedzia
Świat
Ting Kau Bridge w Hongkongu
Takiego października jeszcze w Hongkongu nie było
Świat
Noc, mglisto
W części kraju będzie mglisto
Prognoza
Dymiące kominy, zachód słońca
Przekroczenie niebezpiecznej granicy. Alarmujący raport ONZ
Nauka
Tajfun na Filipinach
Śmigłowiec runął, zginęło sześć osób
Świat
Aulonia albimana
Już mieli odpływać. Znaleźli gatunek niewidziany od 40 lat
Ciekawostki
Jesień, pogoda, słońce
Weekend przyniesie zmianę w pogodzie
Prognoza
Pełnia Księżyca
Najjaśniejsza pełnia roku tuż-tuż. Co z pogodą?
Ciekawostki
Las, Finlandia
Drzewa w Europie obumierają. Te szkodniki zagrażają im najbardziej
Nauka
Śnieg, pierwszy śnieg, jesień
Wir polarny jest silnie zaburzony. Kiedy spadnie śnieg?
Arleta Unton-Pyziołek
Bolid zarejestrowany przez kamerę w Luszewie
Kolejny bolid nad Polską. "Niebo zdecydowanie nas rozpieszcza"
Polska
Jesień, pogodnie, słońce
Dziś więcej słońca, do 14 stopni
Prognoza
Himalaje
Lawina w Himalajach. Wielu zabitych, są ranni i zaginieni
Świat
Nocne opady deszczu, ulewa
Uwaga na ulewy. Są alarmy
Prognoza
Na wybrzeżu Connecticut utknęły dwie duże barki
Niespodziewanie pojawiły się przy brzegu. Nie mogli się ich pozbyć
Świat
Nocą popada deszcz
Nocą popada w części kraju
Prognoza
Satelity nad Europą, Ziemia widziana z kosmosu
"To decyzja, która mogłaby zdefiniować miejsce Polski"
Hubert Kijek
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica