Warunki drogowe w nocy

W pierwszej części nocy dopisze pogodna aura. Prognozowane jest przeważnie małe zachmurzenie, lokalnie będzie bezchmurnie. Następnie wilgotność powietrza wzrośnie i pojawią się mgły oraz zamglenia, które ograniczą widzialność, zwłaszcza na południu i zachodzie Polski. Temperatura minimalna wyniesie 0-2 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju. Lokalnie, szczególnie na południu, możliwy jest spadek poniżej 0 st. C. Na Pomorzu termometry pokażą 3-4 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunków południowych, okresami zmienny.

Prognoza na noc

Pogoda na jutro - czwartek, 6.11.

W czwartek początkowo w wielu miejscach utrzymywać się będą zamglenia, lokalnie mgły oraz towarzyszące im przejściowo większe zachmurzenie przez niskie chmury. W zasadniczej części dnia przeważać będzie pogodna i słoneczna aura z dominacją chmur wysokiego piętra. Jedynie na krańcach wschodnich zaznaczy się wzrost zachmurzenia niższego, w dalszym ciągu bez opadów w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-11 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 12-14 st. C w pozostałej części kraju. Powieje wiatr z kierunków południowych, przeważnie słaby.

Prognoza na czwartek

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do 80 procent. Warunki biometeo będą w całym kraju będą korzystne. Jedynie rano miejscami ze względu na wystąpienie zamgleń i mgieł biomet chwilowo może być niekorzystny.

Warunki biometeo w czwartek

Pogoda na noc - Warszawa

Przez większą część nocy w Warszawie będzie pogodnie. Pod koniec dnia pojawi się zamglenie, możliwa jest też mgła. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 2 st. C. Powieje słaby wiatr południowo-wschodni. Ciśnienie będzie powoli spadać, o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Rano w Warszawie wystąpi zamglenie. W ciągu dnia dopisze pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12-13 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie bardzo powoli będzie spadać, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zachmurzenie okażę się umiarkowane. Później spodziewane jest zamglenie, możliwa jest też mgła. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 3 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, a także zmiennych, umiarkowany i słaby. Ciśnienie powoli będzie spadać, o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Rano w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się więcej chmur. Prognozowane są też zamglenia i mgły. W ciągu dnia wystąpi zachmurzenie umiarkowane lub małe. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby. Ciśnienie powoli będzie spadać, w południe wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu początkowo zapowiada się pogodnie. Następnie wystąpią zamglenia, w drugiej części nocy też mgły. Na termometrach zobaczymy co najmniej 1 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie powoli będzie spadać, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu pojawią się zamglenia. W ciągu dnia będzie pogodnie, okresami bezchmurnie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 13 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie bardzo powoli będzie spadać, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Przez większą część nocy niebo nad Wrocławiem będzie bezchmurne. Dopiero nad ranem może wystąpić silne zamglenie, a także mgła. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 1 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni do zmiennego, słaby. Ciśnienie powoli będzie spadać, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Rano we Wrocławiu jeszcze może wystąpić zamglenie, następnie będzie słonecznie, a zjawiska atmosferyczne nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 14 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zmienny do południowo-wschodniego, słaby. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie pojawi się zamglenie, następnie mgła. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby, okresami zrobi się bezwietrznie. Ciśnienie powoli będzie spadać, o północy wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w ciągu dnia początkowo pojawi się więcej chmur. Poza tym spodziewana jest mgła i zamglenie. Przed południem nastąpi poprawa warunków i zrobi się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zmienny do wschodniego, słaby. Ciśnienie powoli będzie spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

