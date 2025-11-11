Pogoda na 11 listopada Źródło: tvnmeteo.pl

Wtorek w całej Polsce przyniesie pochmurną, mglistą aurę z niewielkimi, lokalnymi przejaśnieniami (spodziewane są one głównie na południu). W zachodnich regionach okresowo może padać deszcz o sumie do 2-5 litrów na metr kwadratowy, w innych miejscach niewykluczona będzie mżawka. Termometry wskażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 9 st. C w centralnej Polsce, do 11 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni wiatr.

Pogoda na 11 listopada. Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 80 procent w południowo-wschodniej Polsce do ponad 90 procent na zachodzie. Dzień zapowiada się chłodno i wilgotno. W zachodnich regionach zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne, neutralne na wschodzie.

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie upłynie pod znakiem chmur i mgieł, chociaż niewykluczone będą niewielkie przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie ma lekko rosnąć, w południe barometry pokażą 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny, mglisty wtorek. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1014 hPa, zaś ciśnienie będzie lekko rosnąć.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu wtorek zapowiada się pochmurno, okresami deszczowo. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-zachodni. Ciśnienie ma rosnąć i w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Pochmurne niebo i okresowe, słabe opady deszczu spodziewane są we wtorek we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 1002 hPa, ciśnienie będzie lekko rosnąć.

Pogoda na dziś - Kraków

Pochmurny wtorek prognozowany jest w Krakowie Spodziewane są rozpogodzenia, ale także słaby deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 11 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie ma lekko rosnąć, a w południe na barometrach zobaczymy 991 hPa.