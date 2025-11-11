Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na 11 listopada. Przed nami chłodne, pochmurne Święto Niepodległości

Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Pogoda na 11 listopada
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Święto Niepodległości w całym kraju zapowiada się pochmurno - przejaśnienia spodziewane są tylko w nielicznych miejscach. Lokalnie może padać słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy od 7 do 11 stopni Celsjusza.

Wtorek w całej Polsce przyniesie pochmurną, mglistą aurę z niewielkimi, lokalnymi przejaśnieniami (spodziewane są one głównie na południu). W zachodnich regionach okresowo może padać deszcz o sumie do 2-5 litrów na metr kwadratowy, w innych miejscach niewykluczona będzie mżawka. Termometry wskażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 9 st. C w centralnej Polsce, do 11 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni wiatr.

Klatka kluczowa-14265
Pogoda na 11 listopada
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 11 listopada. Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 80 procent w południowo-wschodniej Polsce do ponad 90 procent na zachodzie. Dzień zapowiada się chłodno i wilgotno. W zachodnich regionach zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne, neutralne na wschodzie.

Klatka kluczowa-14314
Warunki biometeo 11 listopada
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie upłynie pod znakiem chmur i mgieł, chociaż niewykluczone będą niewielkie przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie ma lekko rosnąć, w południe barometry pokażą 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny, mglisty wtorek. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1014 hPa, zaś ciśnienie będzie lekko rosnąć.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu wtorek zapowiada się pochmurno, okresami deszczowo. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-zachodni. Ciśnienie ma rosnąć i w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Pochmurne niebo i okresowe, słabe opady deszczu spodziewane są we wtorek we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 1002 hPa, ciśnienie będzie lekko rosnąć.

Pogoda na dziś - Kraków

Pochmurny wtorek prognozowany jest w Krakowie Spodziewane są rozpogodzenia, ale także słaby deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 11 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie ma lekko rosnąć, a w południe na barometrach zobaczymy 991 hPa.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogody
Czytaj także:
Noc, mgła, jesień
IMGW ostrzega. Noc pod znakiem mgły
Prognoza
Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Efekt jeziora. W nocy spadło 30 centymetrów śniegu
Świat
Mgła, noc
W nocy mgły i deszcz, w dzień - pochmurno i chłodno
Prognoza
Skutki tornada w Rio Bonito do Iguacu w Brazylii
Zawalone domy, przewrócone samochody. "Bezprecedensowa" katastrofa
Świat
Protest przeciwko smogowi w Indiach
"Moje dzieci będą żyły o 10 lat krócej niż ich kuzyni"
Smog
Jesień, słońce, ciepło
Diametralna zmiana pogody tuż-tuż. A potem kolejna
Prognoza
Akcja ratunkowa w masywie Picos de Europa
Weszli do jaskini, zaczęło lać. Konieczna była akcja ratunkowa
Świat
Delfin Mimmo
Delfin zamieszkał w Lagunie Weneckiej
Świat
Susza w Iranie
Krytycznie niski poziom wody. Możliwa ewakuacja stolicy
Świat
Wysokie fale na Teneryfie doprowadziły do śmierci trzech osób
"Morze zaraz was porwie"
Świat
Intensywne opady przyniesione przez tajfun Fung-wong zalały wiele miejscowości na Filipinach
Lawina błotna zeszła na dom, nie żyje dwoje dzieci
Świat
Śnieg w Toronto
Sypnęło śniegiem. "To dobry znak"
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie raniły kilka osób w różnych częściach kraju
Świat
Mgła, jesień, zamglenia
Mgły o poranku. Tu należy zachować szczególną ostrożność
Prognoza
Pochmurno, deszczowo, chłodno, jesień
Chmury przykryją niebo niczym kołdra
Prognoza
Rakieta New Glenn od Blue Origin przygotowuje się do kolejnego startu
Drugi start potężnej rakiety odwołany, pogoda pokrzyżowała plany
Świat
Jesienna noc, pogodnie
Przed nami chłodna i deszczowa noc
Prognoza
pszczoly
Śmiertelny wypadek po użądleniu przez pszczoły
Świat
Piasek na plaży w Mielnie zmienił kolor
Nietypowy kolor piasku na plaży w Mielnie
Polska
Ewakuacja na Filipinach
Supertajfun uderzył. Są już ofiary śmiertelne
Świat
Antarktyda (zdjęcie poglądowe)
Niebezpieczne sprzężenie zwrotne. Lody Antarktyki zagrożone
Nauka
Japończycy ćwiczą zasady bezpieczeństwa przed tsunami
Trzęsienie i tsunami. Fale dotarły do wybrzeża
Świat
Jesień, Wielka Brytania
Nietypowo ciepło w Wielkiej Brytanii. Padł rekord
Świat
Pogoda na 16 dni. Do Polski zbliża się przedzimie
Pogoda na 16 dni. Przedzimie puka do naszych drzwi
Prognoza
Smog, maska antysmogowa
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Polska
Mgła
Znowu nic nie widać. Tu we znaki daje się mgła
Prognoza
Miejscami będzie deszczowo
Chłodno, a lokalnie deszczowo. Pogoda na dziś
Prognoza
Zniszczenia w Wietnamie
Istniała prawie 200 lat, potężny żywioł zamienił ją w ruinę
Świat
Pogodna, chłodna noc
To będzie zimna noc
Prognoza
Białe trufle
"To jeden z najgorszych sezonów od 40 lat"
Ciekawostki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica