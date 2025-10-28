Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Wtorek przyniesie zachmurzenie kłębiaste duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie niewykluczone są burze. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę, a w górach do 80-100 km/h.

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza we wtorek w całym kraju będzie dość wysoka. Najwyższa okaże się na północy, wschodzie oraz południowym wschodzie - przekroczy tu 80 procent. Odczujemy chłód, wilgoć i wiatr, a warunki wszędzie okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie przyniesie pochmurne niebo z okresowym deszczem. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W południe ciśnienie osiągnie 990 hPa i ma rosnąć.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie wtorek przyniesie sporo chmur z okresowymi opadami. Temperatura wyniesie do 10 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany oraz dość silny wiatr. Barometry w południe pokażą 997 hPa, ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na dziś - Poznań

To będzie pochmurny wtorek w Poznaniu, czasami pojawią się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 10 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W południe na barometrach zobaczymy 993 hPa, ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek przyniesie pochmurną aurę we Wrocławiu. Spodziewane są przejaśnienia, chwilami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 992 hPa i ma rosnąć.

Pogoda na dziś - Kraków

Zapowiada się pochmurny wtorek w Krakowie z okresowymi opadami. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Barometry pokażą w południe 983 hPa, ciśnienie będzie rosnąć.