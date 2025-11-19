Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - środa, 19.11. Na termometrach zobaczymy kilka stopni

shutterstock_2384665027
Prognoza na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czyli na środę, 19.11. Aura w wielu miejscach będzie pogodniejsza, choć miejscami wystąpią przelotne opady śniegu oraz śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy kilka stopni.

Środa przyniesie rozpogodzenia, które będą postępować od południa w głąb kraju. Tylko na północy będzie pochmurno i wystąpią tam przelotne opady śniegu do 1-2 centymetrów oraz śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C miejscami na Mazowszu oraz południowym zachodzie i południu kraju. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy silniejszy.

Klatka kluczowa-33429
Prognoza na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 do 80 procent. Na północy kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, na południu - korzystne, a pozostałych regionach - neutralne.

Klatka kluczowa-33407
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W środę w Warszawie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami po południu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno, okresami spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa w Poznaniu będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami po południu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 5 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Środa we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Środa w Krakowie będzie pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 987 hPa.

Klatka kluczowa-33423
Warunki drogowe w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

