Prognoza

Pogoda na dziś - sobota, 20.09. Prawdziwie letni dzień w środku września

Gorąco, idzie jesień
Prognoza na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czyli na sobotę 20.09. Szykuje się prawdziwie letni dzień - w większości kraju będzie pogodnie, a miejscami temperatura wyniesie nawet 30 stopni Celsjusza.

Sobota zapowiada się pogodnie w większości kraju - większe zachmurzenie pojawi się jedynie na północy i północnym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 27-28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C miejscami na Śląsku i Przedgórzu Sudeckim. Wiatr wiejący z południowego zachodu będzie umiarkowany, okresami silniejszy - w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

W większości kraju wilgotność powietrza nie przekroczy 50 procent - nieco wyższa będzie jedynie na Pomorzu i północnym wschodzie. W całej Polsce odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne na obszarze całego kraju.

Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Prognoza na dziś - Warszawa

Dziś w Warszawie zapanuje pogodna aura. Temperatura wyniesie maksymalnie 28 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1007 hPa.

Prognoza na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 26 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu. Ciśnienie się zmniejsza, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dziś we Wrocławiu będzie pogodnie. Na termometrach pokaże się nawet 30 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie się zmniejsza, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę w Krakowie spodziewana jest pogodna aura. Temperatura osiągnie maksymalnie 29 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 995 hPa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Powrót ulew i gorąca. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia

Powrót ulew i gorąca. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia

Przed nami mocne wejście jesieni

Przed nami mocne wejście jesieni

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

