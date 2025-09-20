Sobota zapowiada się pogodnie w większości kraju - większe zachmurzenie pojawi się jedynie na północy i północnym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 27-28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C miejscami na Śląsku i Przedgórzu Sudeckim. Wiatr wiejący z południowego zachodu będzie umiarkowany, okresami silniejszy - w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę.
Warunki biometeo w sobotę
W większości kraju wilgotność powietrza nie przekroczy 50 procent - nieco wyższa będzie jedynie na Pomorzu i północnym wschodzie. W całej Polsce odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne na obszarze całego kraju.
Prognoza na dziś - Warszawa
Dziś w Warszawie zapanuje pogodna aura. Temperatura wyniesie maksymalnie 28 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1007 hPa.
Prognoza na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot
W sobotę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 26 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu. Ciśnienie się zmniejsza, w południe wyniesie 1016 hPa.
Pogoda na dziś - Poznań
Sobota w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1006 hPa.
Pogoda na dziś - Wrocław
Dziś we Wrocławiu będzie pogodnie. Na termometrach pokaże się nawet 30 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie się zmniejsza, w południe osiągnie 1004 hPa.
Pogoda na dziś - Kraków
W sobotę w Krakowie spodziewana jest pogodna aura. Temperatura osiągnie maksymalnie 29 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 995 hPa.
Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock