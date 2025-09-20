Prognoza na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sobota zapowiada się pogodnie w większości kraju - większe zachmurzenie pojawi się jedynie na północy i północnym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 27-28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C miejscami na Śląsku i Przedgórzu Sudeckim. Wiatr wiejący z południowego zachodu będzie umiarkowany, okresami silniejszy - w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

W większości kraju wilgotność powietrza nie przekroczy 50 procent - nieco wyższa będzie jedynie na Pomorzu i północnym wschodzie. W całej Polsce odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne na obszarze całego kraju.

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Prognoza na dziś - Warszawa

Dziś w Warszawie zapanuje pogodna aura. Temperatura wyniesie maksymalnie 28 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1007 hPa.

Prognoza na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 26 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu. Ciśnienie się zmniejsza, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dziś we Wrocławiu będzie pogodnie. Na termometrach pokaże się nawet 30 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie się zmniejsza, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę w Krakowie spodziewana jest pogodna aura. Temperatura osiągnie maksymalnie 29 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 995 hPa.