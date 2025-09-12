Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, a na północy, zachodzie oraz na Wyżynie Śląskiej wzrastające do dużego z przelotnymi opadami do pięciu litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie mogą pojawić się burze, podczas których spadnie do 15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany, w burzach - silny.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 70 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się niekorzystne w zachodniej połowie kraju, a we wschodniej - neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek w Warszawie do południa będzie pogodnie, później pojawi się więcej chmur kłębiastych. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 24 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Możliwe są też tego dnia przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka w piątek umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Możliwe są przelotne opady deszczu oraz burza. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiatr południowo-zachodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W piątek do południa w Krakowie będzie pogodnie. Później pojawi się więcej chmur kłębiastych. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 992 hPa.

