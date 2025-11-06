Logo TVN24
Pogoda na dziś - czwartek, 6.11. Słonecznie, do 14 stopni

|
Słonecznie
Prognoza pogody na czwartek
Pogoda na dziś. Czwartek, 6.11, upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni.

W czwartek początkowo w wielu regionach kraju utrzymywać się będą zamglenia, lokalnie mgły oraz towarzyszące im przejściowo większe zachmurzenie. Później nastanie pogodna i słoneczna aura z dominacją chmur wysokiego piętra. Jedynie na krańcach wschodnich zaznaczy się wzrost zachmurzenia niższego, w dalszym ciągu bez opadów w całym kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 10-11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 12-14 st. C w pozostałej części kraju. Powieje wiatr z kierunków południowych, przeważnie słaby.

Klatka kluczowa-2344
Prognoza na czwartek

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 50 do 80 procent. W całym kraju warunki biometeo okażą się korzystne.

Klatka kluczowa-2418
Warunki biometeo w czwartek

Pogoda na dziś - Warszawa

Rano w Warszawie spodziewane jest zamglenie, później zrobi się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 12-13 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie bardzo powoli będzie spadać, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Rano w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się sporo chmur, poza tym wystąpią zamglenia i mgły. W ciągu dnia zachmurzenie okaże się umiarkowane lub małe. Temperatura maksymalna sięgnie 12 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie powoli będzie spadać, w południe wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek w Poznaniu pojawią się zamglenia. W ciągu dnia będzie pogodnie, okresami bezchmurnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie bardzo powoli będzie spadać, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Rano we Wrocławiu prognozowane jest zamglenie, później będzie słonecznie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 14 st. C. Wiatr zmienny do południowo-wschodniego, będzie słaby. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w ciągu dnia początkowo pojawi się więcej chmur. Poza tym spodziewana jest mgła i zamglenie. Przed południem nastąpi poprawa warunków i zrobi się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zmienny do wschodniego, słaby. Ciśnienie powoli będzie spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

Klatka kluczowa-2333
Warunki drogowe w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaprognozaprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
