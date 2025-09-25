Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - czwartek, 25.09. Niewiele chmur, ale też i stopni na termometrach

|
Pogoda na 5 dni
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Czwartek, 25.09 będzie pogodny w większości Polski, choć niektórych regionów nie ominą chmury. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 do 16 stopni. Na południu może silnie wiać.

Dziś w większości kraju - w pasie od Szczecina, przez Warszawę, po Lublin - spodziewany jest brak chmur lub niewielkie zachmurzenie. Jeżeli już gdzieś pojawią się chmury, to nie zakryją słońca. Zachmurzenie całkowite do dużego, z możliwymi słabymi opadami do dwóch litrów deszczu na metr kwadratowy, prognozuje się tylko na południowym zachodzie i krańcach południowych. Nie jest jednak wykluczone, że w drugiej części dnia linia większego zachmurzenia i przelotnych opadów dotrze do okolic Wrocławia i Katowic.

Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 15-16 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr powieje z północnego wschodu i wschodu, bo na północnym wschodzie będzie słaby i umiarkowany, a w pozostałej części kraju - umiarkowany i okresami silny. Porywy osiągną do 30-50 kilometrów na godzinę, lokalnie na południu - do 60 km/h.

Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza osiągnie od 50 procent w północno-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części kraju do 80 procent w Karkonoszach i Tatrach. W całej Polsce temperatura będzie komfortowa. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne w większości Polski, choć na południu mogą stawać się niekorzystne.

Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Rzadki układ będzie rządził pogodą w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rzadki układ będzie rządził pogodą w Polsce

Pogoda na dziś - Warszawa

Dziś mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się słonecznej pogody. Temperatura wyniesie maksymalnie 16 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane. Na termometrach pokaże się maksymalnie 15 st. C. Powieje słabo i umiarkowane, czasami ze zmiennych kierunków, czasami ze wschodu. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1033 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek w Poznaniu zapanuje słoneczna aura. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 16 st. C. Będzie wiało umiarkowanie, okresami dość silnie, z północnego wschodu i wschodu. Ciśnienie okaże się stabilne, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Czwartkowy poranek we Wrocławiu zapowiada się pogodnie, ale w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, a po południu - dużego. Może słabo popadać. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Powieje umiarkowanie, okresami dość silnie, z kierunków wschodnich. Ciśnienie jest stabilne, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś w Krakowie prognozuje się duże zachmurzenie. Wieczorem możliwe są śladowe opadu deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr ze wschodu będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 997 hPa.

Warunki drogowe w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na październik. Co pokazują mapy IMGW
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na październik. Co pokazują mapy IMGW

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognozaprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Czytaj także:
Zerwana część dachu szpitala w Oklahomie
Burza zniszczyła część dachu szpitala. Ewakuacja pacjentów
Strażacy w miejscowości Altadena w Kalifornii, 13 stycznia 2024 r.
Jej dom przetrwał pożogę, ale wykryto w nim cyjanek i ołów
Samochody niczym kostki domina na Tajwanie
Auta jak kostki domina. Skala żywiołu na zdjęciach
Przymrozki
Lokalnie mogą pojawić się przymrozki
Prognoza
Jesień, pogoda, słońce
Rzadki układ będzie rządził pogodą w Polsce
Prognoza
Kalkuta pod wodą
Największe ulewy od 37 lat. 12 osób zginęło
NASA
I już! Polecieli zbadać "bańkę", która opiekuje się Ziemią
Nauka
woda1
Woda wyważyła drzwi i wdarła się do hotelu
Meduza
Ma kolor waty cukrowej i 20-metrowe macki
Ciekawostki
Tydzień Grubego Niedźwiedzia na Alasce. Niedźwiedź 901
Tydzień Grubego Niedźwiedzia rozpoczęty. "Nie ma mowy o wstydzie"
Ciekawostki
Koszalin
Gdzie minionej nocy było najzimniej
Polska
Księżyc
Kluczowa misja w kosmos może odbyć się szybciej
Nauka
Pogodny dzień, Ornontowice (Śląskie)
Odczujemy chłód, ale aura pozytywnie na nas wpłynie
Prognoza
Nowi kandydaci na astronautów NASA
NASA poszerza załogę. Setki chętnych na jedno miejsce
Bakteria Vibrio vulnificus (zdjęcie ilustracyjne)
Mięsożerna bakteria. Nagły wzrost zakażeń i ofiar śmiertelnych
Potoki i wodospady na ulicach Capri po potężnej ulewie
Schody jak wodospady. Oberwanie chmury nad włoskimi wyspami
Nocne niebo
Noc pogodna, ale chłodna. Co nas czeka za dnia?
Prognoza
Jesień, pogoda
Pogoda na październik. Co pokazują mapy IMGW
Prognoza
Prognoza silnego obniżenia się poziomu zamarzania nad północno-wschodnią Europą (poranek 25 września)
Zsunie się na nas arktyczny chłód. Możliwe przymrozki
Prognoza
Asteroida w pobliżu Ziemi
Wielki krater na dnie Morza Północnego. Wiemy już, jak powstał
Nauka
Hongkong. Przygotowania na nadejście tajfunu Ragasa
Nadciąga najsilniejsza burza w roku, wiatr prawie 300 kilometrów na godzinę
Zamierające drzewa iglaste w Arboretum
Iglaki zamierają w samym środku Polski
Polska
Most
Most pęka na ich oczach. Nagranie
Włochy. Zalany kemping Lago Isola w regionie Piemont, 22 września 2025
Woda porwała turystkę z kempingu. Na oczach męża
Łoś Emil odwiedził Austrię
Wędrował przez kolejne kraje. Łoś Emil zatrzymany
Ciekawostki
Ulewy nawiedziły indyjską Kalkutę
Prąd poraził mieszkańców w trakcie ulew. "Sytuacja jest okropna"
Trzęsienie ziemi w pobliżu San Francisco
Trzęsienie ziemi w pobliżu San Francisco
Jesień, początek jesieni
Mamy już kalendarzową jesień
Ciekawostki
chmury shutterstock_2644940895
Dziś będzie deszczowo i chłodno
Prognoza
Hiszpania piorun
Piorun trafił w słynną wieżę w Barcelonie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica