Dziś w większości kraju - w pasie od Szczecina, przez Warszawę, po Lublin - spodziewany jest brak chmur lub niewielkie zachmurzenie. Jeżeli już gdzieś pojawią się chmury, to nie zakryją słońca. Zachmurzenie całkowite do dużego, z możliwymi słabymi opadami do dwóch litrów deszczu na metr kwadratowy, prognozuje się tylko na południowym zachodzie i krańcach południowych. Nie jest jednak wykluczone, że w drugiej części dnia linia większego zachmurzenia i przelotnych opadów dotrze do okolic Wrocławia i Katowic.

Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 15-16 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr powieje z północnego wschodu i wschodu, bo na północnym wschodzie będzie słaby i umiarkowany, a w pozostałej części kraju - umiarkowany i okresami silny. Porywy osiągną do 30-50 kilometrów na godzinę, lokalnie na południu - do 60 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza osiągnie od 50 procent w północno-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części kraju do 80 procent w Karkonoszach i Tatrach. W całej Polsce temperatura będzie komfortowa. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne w większości Polski, choć na południu mogą stawać się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Dziś mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się słonecznej pogody. Temperatura wyniesie maksymalnie 16 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane. Na termometrach pokaże się maksymalnie 15 st. C. Powieje słabo i umiarkowane, czasami ze zmiennych kierunków, czasami ze wschodu. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1033 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek w Poznaniu zapanuje słoneczna aura. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 16 st. C. Będzie wiało umiarkowanie, okresami dość silnie, z północnego wschodu i wschodu. Ciśnienie okaże się stabilne, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Czwartkowy poranek we Wrocławiu zapowiada się pogodnie, ale w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, a po południu - dużego. Może słabo popadać. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Powieje umiarkowanie, okresami dość silnie, z kierunków wschodnich. Ciśnienie jest stabilne, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś w Krakowie prognozuje się duże zachmurzenie. Wieczorem możliwe są śladowe opadu deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr ze wschodu będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 997 hPa.

