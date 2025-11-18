Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Polska pozostaje pod wpływem niżów rozciągających się od Arktyki po Włochy, w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. Tylko krańce południowe i wschodnie kraju są w zasięgu pogodnego wyżu. Związany z niżem znad Skandynawii i Bałtyku front obejmuje północną połowę kraju, niosąc sporo chmur i miejscami opady, które w środę będą odsuwać się na północ.

Czeka nas strefa starcia ciepła z zimnem

Wir niżowy z centrum w rejonie Bałtyku zatrzyma na chwilę spływ zimna i wtłoczy nad Polskę w czwartek nieco cieplejsze masy powietrza z południa, a także sporo chmur. W piątek jednak zacznie ponownie zaciągać z północy masy powietrza arktycznego, wilgotnego. Jednocześnie inny niż, znad Włoch, pchać ma na północ ciepłe i wilgotne masy powietrza znad Morza Śródziemnego. Strefa starcia ciepła z zimnem przebiegać ma między innymi nad Karpatami i południowo-wschodnią Polską, co poskutkuje w tym rejonie obfitymi opadami śniegu.

W weekend Polska dostanie się pod wpływ wyżu. W zimnym powietrzu arktycznym uformują się nisko zalegające chmury, z których miejscami padać może słabo śnieg. Nocami, tam, gdzie wystąpią rozpogodzenia, temperatura spaść może do -5 stopni Celsjusza, lokalnie do -10 st. C - szczególnie w kotlinach.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na środę

Na środę prognozowane są rozpogodzenia, które będą postępować od południa w głąb kraju. Tylko na północy niebo spowiją chmury i wystąpią przelotne opady śniegu do 1-2 centymetrów oraz śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C miejscami na Mazowszu oraz południowym zachodzie i południu kraju. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy silniejszy.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południu i w centrum kraju okresami spadnie do 3-5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na Pomorzu i Warmii spodziewany jest przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Odczuwalny będzie wiatr południowy, umiarkowany i dość silny.

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Pomorzu przelotnie popada śnieg. Spadnie go do 2-3 cm. Na południu Polski opady śniegu okażą się obfitsze, sypnie do 5-10 cm, a w Karpatach - do 20 cm. Temperatura maksymalna nie przekroczy 1 st. C na Suwalszczyźnie, 2 st. C w centrum kraju i 3 st. C na zachodzie. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany, na północy chwilami silniejszy.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami, szczególnie na północnym wschodzie kraju. Prognozowane są przelotne opady śniegu do 1-4 cm, głównie na Pomorzu i południu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Podkarpaciu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany.

W niedzielę wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Miejscami pojawią się słabe opady śniegu do jednego centymetra, głównie na północy i południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na wschodzie do 3 st. C w centrum kraju. Powieje wiatr zmienny i słaby.

