Pogoda na pięć dni. Gdzie ściśnie mróz? U kogo spadnie śnieg?

|
snieg shutterstock_2514888709_1
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Nadchodzące dni przyniosą części kraju opady śniegu i śniegu z deszczem. W weekend Polska dostanie się pod wpływ wyżu, który sprawi, że nocami temperatura może spaść nawet do -10 stopni.

Polska pozostaje pod wpływem niżów rozciągających się od Arktyki po Włochy, w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. Tylko krańce południowe i wschodnie kraju są w zasięgu pogodnego wyżu. Związany z niżem znad Skandynawii i Bałtyku front obejmuje północną połowę kraju, niosąc sporo chmur i miejscami opady, które w środę będą odsuwać się na północ.

Czeka nas strefa starcia ciepła z zimnem

Wir niżowy z centrum w rejonie Bałtyku zatrzyma na chwilę spływ zimna i wtłoczy nad Polskę w czwartek nieco cieplejsze masy powietrza z południa, a także sporo chmur. W piątek jednak zacznie ponownie zaciągać z północy masy powietrza arktycznego, wilgotnego. Jednocześnie inny niż, znad Włoch, pchać ma na północ ciepłe i wilgotne masy powietrza znad Morza Śródziemnego. Strefa starcia ciepła z zimnem przebiegać ma między innymi nad Karpatami i południowo-wschodnią Polską, co poskutkuje w tym rejonie obfitymi opadami śniegu.

W weekend Polska dostanie się pod wpływ wyżu. W zimnym powietrzu arktycznym uformują się nisko zalegające chmury, z których miejscami padać może słabo śnieg. Nocami, tam, gdzie wystąpią rozpogodzenia, temperatura spaść może do -5 stopni Celsjusza, lokalnie do -10 st. C - szczególnie w kotlinach.

Klatka kluczowa-32821
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na środę

Na środę prognozowane są rozpogodzenia, które będą postępować od południa w głąb kraju. Tylko na północy niebo spowiją chmury i wystąpią przelotne opady śniegu do 1-2 centymetrów oraz śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C miejscami na Mazowszu oraz południowym zachodzie i południu kraju. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy silniejszy.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południu i w centrum kraju okresami spadnie do 3-5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na Pomorzu i Warmii spodziewany jest przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Odczuwalny będzie wiatr południowy, umiarkowany i dość silny.

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Pomorzu przelotnie popada śnieg. Spadnie go do 2-3 cm. Na południu Polski opady śniegu okażą się obfitsze, sypnie do 5-10 cm, a w Karpatach - do 20 cm. Temperatura maksymalna nie przekroczy 1 st. C na Suwalszczyźnie, 2 st. C w centrum kraju i 3 st. C na zachodzie. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany, na północy chwilami silniejszy.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami, szczególnie na północnym wschodzie kraju. Prognozowane są przelotne opady śniegu do 1-4 cm, głównie na Pomorzu i południu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Podkarpaciu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany.

W niedzielę wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Miejscami pojawią się słabe opady śniegu do jednego centymetra, głównie na północy i południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na wschodzie do 3 st. C w centrum kraju. Powieje wiatr zmienny i słaby.

Klatka kluczowa-32830
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

prognozapogodaprognoza pogodyŚnieg
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica