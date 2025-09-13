Logo TVN24
Prognoza

Lokalnie na termometrach zobaczymy tylko 16 stopni

Deszcz
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
W najbliższych dniach możemy spodziewać się niewielu ładnych dni, a niektóre regiony kraju niemal w ogóle nie zobaczą słońca. Nie dopisze też temperatura - w kolejnym tygodniu maksymalna temperatura z dnia na dzień będzie coraz niższa.

Pogodę w Polsce kształtować będzie płytki niż z centrum nad naszym krajem. Strefa pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego w nocy będzie rozciągać się od Dolnego Śląska po Warmię i Mazury, a w ciągu dnia przemieści się dalej na wschód. Za frontem z zachodu napływać będzie chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego.

W nocy w strefie frontowej przeważać będzie duże i całkowite zachmurzenie, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Wyładowania prognozowane są wieczorem w rejonie północno-wschodniej Polski, a w drugiej części nocy i nad ranem - na południu i w centrum kraju.

Za dnia na froncie przewiduje się umiarkowane i intensywne, zarówno ciągłe, jak i przelotne opady deszczu. Ich strefa rozciągać się będzie od Dolnego Śląska po Pomorze, a następnie przemieszczać na wschód. Miejscami prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą ulewy. Z uwagi na napływ od zachodu chłodniejszego powietrza oraz zwarte zachmurzenie maksymalna temperatura powietrza może miejscami nie przekroczyć 16 stopni Celsjusza.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę na przeważającym obszarze Polski spodziewana jest pochmurna aura z deszczem, przejściowo intensywnym. We wschodniej połowie kraju lokalnie rozwiną się burze. Pogodnie i bez opadów przez większą część dnia będzie jedynie na Podlasiu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16-18 st. C na zachodzie do 21-23 st. C na wschodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu, od zachodu skręcający na zachodni.

ventusky 14 18 09 TEMP
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się pogodnie w większości Polski. Duże zachmurzenie pojawi się jedynie nad ranem na wschodzie kraju oraz w drugiej części dnia na zachodzie, gdzie przelotnie popada, a lokalnie może również zagrzmieć. Temperatura wyniesie maksymalnie od 19-20 st. C na wschodzie do 21-22 st. C na zachodzie Polski. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany, tylko na zachodzie dość silny.

We wtorek pogoda na północy się popsuje. Prognozowane jest tam umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 18-19 st. C na północy do 20-21 st. C na południu Polski. Powieje z południowego zachodu, w większości kraju umiarkowanie, ale na zachodzie w porywach silnie.

Pogoda na środę i czwartek

We środę na północy Polski utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie od 16-17 st. C na północy do 18-19 st. C na południu kraju. Odczuwalny będzie umiarkowany, zachodni wiatr.

W czwartek duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu obejmie większy region kraju: północny wschód oraz południe. Temperatura nie przekroczy 16-17 st. C na północnym wschodzie oraz 18-19 st. C na południu i w centrum. Powieje umiarkowany wiatr północno-zachodni.

Burze i ulewy. Długi pas miejsc, w których pogoda mocno się popsuje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Burze i ulewy. Długi pas miejsc, w których pogoda mocno się popsuje

ventusky 14 18 09 OPADY
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

