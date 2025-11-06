Logo TVN24
Prognoza

Pogoda będzie sprzyjać smogowi

|
shutterstock_2075905432
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
W najbliższych dniach nad Polską utrzyma się stosunkowo stabilna pogoda, choć stopniowo będzie się zwiększać zachmurzenie i wilgotność powietrza. Jakiej aury spodziewać się 11 listopada?

W piątek na pogodę w Polsce nadal będzie wpływać rozległy wyż, rozciągający się od Europy Środkowej aż po góry Ural w Rosji. Pomimo obecności wyżu pogoda - w odróżnieniu od poprzednich dni - stopniowo stanie się w wielu miejscach pochmurna. Będzie to związane z napływem do Polski wilgotniejszego powietrza i typową dla wyżowej aury inwersją temperatury, która sprzyja tworzeniu się nisko zawieszonych chmur i mgieł. Pochmurna oraz wilgotna pogoda najpierw, czyli w piątek i sobotę, będzie głównie we wschodniej Polsce, ale od niedzieli już w całym kraju ma być ponuro, z zamgleniami i opadami mżawki. Taka aura - z niskimi chmurami, mgłami i prawie bezwietrzna - niestety będzie sprzyjać powstawaniu smogu

Klatka kluczowa-4939
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Rozpogodzenia

W piątek rano wystąpią lokalne zamglenia i mgły. W ciągu dnia pogodnie i słonecznie będzie przede wszystkim na zachodzie i na południu kraju, natomiast w pozostałych regionach, czyli we wschodniej połowie Polski oraz w centrum i na Wybrzeżu Gdańskim, czasami będzie się chmurzyć. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 11 st. C w Warszawie, do 14 st. C w Rzeszowie i w Zielonej Górze. Z południa powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian - w Warszawie wyniesie ono 1007 hektopaskali.

Pogoda na weekend

W sobotę na zachodzie kraju i częściowo w centrum będzie pogodnie. Z kolei na wschodzie i na południu ma być na ogół pochmurno. Słabe opady deszczu mogą się pojawić na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9 st. C na Suwalszczyźnie, 11 st. C w centrum kraju i 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr z południa.

W niedzielę w całej Polsce będzie pochmurno. W centrum i na południu kraju możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na północy, przez 9 st. C w środkowej części kraju, do 10-11 st. C na południu. Powieje słabo z południowego zachodu.

Klatka kluczowa-5245
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na 11 listopada

W poniedziałek w całej Polsce będzie pochmurno. W centrum i na południu możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C w Suwałkach, przez 9 st. C w Warszawie, do 10 stopni we Wrocławiu i Rzeszowie. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu.

Również we wtorek w całej Polsce będzie pochmurno. Na wschodzie kraju prognozowane są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiało słabo i umiarkowany z północy.

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
