Silny wiatr i ulewy. IMGW ostrzega

Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie pojawi się też silny wiatr. Sprawdź, gdzie może być niebezpiecznie.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu zostały wydane w województwach:

  • pomorskim, w całym województwie poza powiatami: człuchowskim i chojnickim;
  • zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim.

W miejscach tych wystąpią opady deszczu o okresowo umiarkowanym natężeniu. Wysokość opadów wyniesie od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie około 40 l/mkw. W strefie wybrzeża możliwe będą burze.

Alarmy wygasną w sobotę o godz. 12. Najsilniejsze opady wystąpią w godzinach nocnych, od 20 do 6 rano.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia przez silnym wiatrem obowiązują w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim;
  • zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim.

Okresami wystąpi tam wiatr z kierunków północnych, dość silny i silny, o średniej prędkości do 55 kilometrów na godzinę i porywach do 85 km/h.

Alarmy będą w mocy od piątku od godziny 23 do godz. 12 w sobotę. Najsilniej wiać ma między północą a godz. 8.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: ast,dd

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

