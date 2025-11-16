Tu opady będą silne. IMGW ostrzega

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach:

podkarpackim , w powiatach: jasielskim, strzyżowskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki;

małopolskim , w jego południowej połowie regionu;

śląskim, w powiecie żywieckim.

W powyższych powiatach prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i przejściowo mokrego śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym oraz silnym.

Alarmy ważne będą od godziny 5 bądź 9 w poniedziałek do godziny 2 lub 5 we wtorek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.