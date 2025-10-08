Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alarmy obowiązują w województwach:
- podlaskim;
- mazowieckim;
- lubelskim;
- podkarpackim;
- małopolskim;
- świętokrzyskim;
- śląskim;
- łódzkim;
- opolskim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: kętrzyńskim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim, ełckim, giżyckim, mrągowskim, piskim, szczycieńskim, nidzickim, działdowskim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: rypińskim, lipnowskim, włocławskim, Włocławek, radziejowskim;
- wielkopolskim, w powiatach: konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, pleszewskim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;
- dolnośląskim, w powiatach: trzebnickim, milickim, oleśnickim, wrocławskim, Wrocław, oławskim, średzkim, świdnickim, strzelińskim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim.
Prognozuje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie wynosić poniżej 200 metrów.
Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 9 w środę.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock