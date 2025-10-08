Logo TVN24
Mgły o poranku. Ostrzeżenia IMGW w ponad połowie Polski

Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed gęstą mgłą w wielu regionach kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Sprawdź, gdzie należy zachować ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy obowiązują w województwach:

  • podlaskim;
  • mazowieckim;
  • lubelskim;
  • podkarpackim;
  • małopolskim;
  • świętokrzyskim;
  • śląskim;
  • łódzkim;
  • opolskim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: kętrzyńskim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim, ełckim, giżyckim, mrągowskim, piskim, szczycieńskim, nidzickim, działdowskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: rypińskim, lipnowskim, włocławskim, Włocławek, radziejowskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, pleszewskim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: trzebnickim, milickim, oleśnickim, wrocławskim, Wrocław, oławskim, średzkim, świdnickim, strzelińskim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim.

Prognozuje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie wynosić poniżej 200 metrów.

Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 9 w środę.

Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

