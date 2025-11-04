Logo TVN24
Gęsta mgła. W tych regionach trzeba uważać

Gęsta mgła
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed gęstą mgłą. W dziewięciu województwach obowiązują alarmy pierwszego stopnia. Sprawdź szczegóły.

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: działdowskim, nidzickim, szczycieńskim, piskim, mrągowskim, giżyckim, ełckim, oleckim;
  • mazowieckim, w powiatach: żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka;
  • podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, Łomża;
  • dolnośląskim, w powiatach: bolesławieckim, lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, strzelińskim;
  • opolskim, w powiatach: brzeskim, nyskim, prudnickim, głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim;
  • śląskim, w południowej części województwa;
  • małopolskim, poza powiatami na krańcach północnych i powiatem tatrzańskim;
  • podkarpackim;
  • lubelskim, w powiatach na południu i południowym wschodzie.
Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło: IMGW
Wir polarny jest silnie zaburzony. Kiedy spadnie śnieg?

Wir polarny jest silnie zaburzony. Kiedy spadnie śnieg?

Arleta Unton-Pyziołek
Czeka nas pogodny dzień, na termometrach do 15 st. C

Czeka nas pogodny dzień, na termometrach do 15 st. C

W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów, a lokalnie - do 100 m.

Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 9 w środę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Weekend przyniesie zmianę w pogodzie
Weekend przyniesie zmianę w pogodzie

Autorka/Autor: kp

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Artic_photo/Shutterstock

