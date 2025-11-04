Gęsta mgła. W tych regionach trzeba uważać

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: działdowskim, nidzickim, szczycieńskim, piskim, mrągowskim, giżyckim, ełckim, oleckim;
- mazowieckim, w powiatach: żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka;
- podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, Łomża;
- dolnośląskim, w powiatach: bolesławieckim, lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, strzelińskim;
- opolskim, w powiatach: brzeskim, nyskim, prudnickim, głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim;
- śląskim, w południowej części województwa;
- małopolskim, poza powiatami na krańcach północnych i powiatem tatrzańskim;
- podkarpackim;
- lubelskim, w powiatach na południu i południowym wschodzie.
W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów, a lokalnie - do 100 m.
Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 9 w środę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: kp
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Artic_photo/Shutterstock