Gęsta mgła. W tych regionach trzeba uważać

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:

warmińsko-mazurskim, w powiatach: działdowskim, nidzickim, szczycieńskim, piskim, mrągowskim, giżyckim, ełckim, oleckim;

mazowieckim , w powiatach: żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka;

podlaskim , w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, Łomża;

dolnośląskim , w powiatach: bolesławieckim, lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, strzelińskim;

opolskim , w powiatach: brzeskim, nyskim, prudnickim, głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim;

śląskim , w południowej części województwa;

małopolskim , poza powiatami na krańcach północnych i powiatem tatrzańskim;

podkarpackim ;

lubelskim, w powiatach na południu i południowym wschodzie.

Ostrzeżenia IMGW Źródło: IMGW

W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów, a lokalnie - do 100 m.

Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 9 w środę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

