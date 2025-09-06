Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed burzami. Wyładowaniom towarzyszyć mają obfite opady deszczu i silny wiatr. Sprawdź gdzie aura będzie groźna.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim, w powiatach północnych i północno-wschodnich.

Prognozowane są burze, którym towarzyszyć będzie silny deszcz od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatr wiejący z prędkością do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alarmy ważne będą do godziny 10 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Groźne burze z piorunami PAP

Autorka/Autor:red.

Źródło: IMGW