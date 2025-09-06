Uwaga na burze. W mocy żółte alarmy IMGW
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed burzami. Wyładowaniom towarzyszyć mają obfite opady deszczu i silny wiatr. Sprawdź gdzie aura będzie groźna.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- mazowieckim, w powiatach północnych i północno-wschodnich.
Prognozowane są burze, którym towarzyszyć będzie silny deszcz od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatr wiejący z prędkością do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alarmy ważne będą do godziny 10 w niedzielę.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: chbaum/AdobeStock