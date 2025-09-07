Groźna pogoda w części kraju. Alarmy nawet drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wciąż ostrzega przed burzami. Miejscami obowiązują alarmy drugiego stopnia, w trzystopniowej rosnącej skali. Zjawiskom towarzyszyć mają obfite opady deszczu i silny wiatr. Sprawdź gdzie należy uważać w niedzielę rano.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - burze

Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:

mazowieckim , w powiatach: sokołowskim, węgrowskim, wołomińskim, wyszkowskim, ostrołęckim i , w powiatach: sokołowskim, węgrowskim, wołomińskim, wyszkowskim, ostrołęckim i Ostrołęka

podlaskim , w powiatach: zambrowskim, łomżyńskim, grajewskim i kolneńskim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: piskim, ełckim, oleckim, gołdapskim, węgorzewskim, giżyckim oraz mrągowskim.

Jak wynika z komunikatu IMGW, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 40 do 55 litrów wody na metr kwadratowy, oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Alarmy wygasną o godzinie 10 w niedzielę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim (poza powiatami, gdzie wydano alarmy drugiego stopnia);

podlaskim (poza powiatami, gdzie wydano alarmy drugiego stopnia);

mazowieckim, w powiatach północnych i północno-wschodnich i poza tymi, w których wydano alarmy drugiego stopnia.

Prognozowane są burze, którym towarzyszyć będzie silny deszcz od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatr wiejący z prędkością do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alarmy ważne będą do godziny 10 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Groźne burze z piorunami PAP

