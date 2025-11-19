Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na pięć dni. Masa śniegu może spaść w 12 godzin

|
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Tworzący się w rejonie Zatoki Genueńskiej niż przyniesie bardzo obfite opady śniegu południowo-wschodniej części kraju. W ciągu 12 godzin może spaść nawet 20 centymetrów śniegu. Taka wartość może być niebezpieczna, powodując znaczne ograniczenia, między innymi komunikacyjne.

W dalszym ciągu pozostajemy w rozległej zatoce chłodu, która ciągnie się od Morza Barentsa, przez Skandynawię oraz Niemcy, i sięga wyjątkowo daleko na południe, bo aż do Włoch.

W najbliższym czasie na pogodę w Polsce wpływ będzie miał przede wszystkim dosyć płytki niż Talat, przemieszczający się znad Cieśnin Duńskich w kierunku Bałtyku. Związany z nim będzie mało aktywny front chłodny, oddziałujący na zachodnią, północną i częściowo centralną część kraju. Już w piątek za wspomnianym frontem do Polski ponownie popłynie zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Zanim to jednak nastąpi, przejściowo w czwartek cyrkulacja powietrza zmieni się na południowo-zachodnią i popłynie do nas nieco łagodniejsze - ale dalej chłodne - powietrze polarne.

Niż genueński przyniesie śnieg

Wracając do sytuacji w Europie - na Starym Kontynencie kluczowy będzie zasięg zatoki chłodu, która skieruje chłodne powietrze aż do Morza Śródziemnego, co zapoczątkuje cyklogenezę, czyli formowanie się nowego niżu w rejonie Zatoki Genueńskiej. Wspomniany niż będzie przemieszczał się w kierunku północno-wschodnim i już w piątek jego centrum znajdzie się na pograniczu Węgier i Rumunii, a front ciepły związany z tym niżem będzie bezpośrednią przyczyną umiarkowanych i okresowo intensywnych ciągłych opadów śniegu w południowo-wschodniej części kraju. W prognozie widać znaczny i szybki przyrost pokrywy śnieżnej - w piątek na południowym wschodzie może spaść do 10-20 centymetrów w ciągu 12 godzin. Taka wartość może być niebezpieczna, powodując znaczne ograniczenia, między innymi komunikacyjne.

Wystąpienie znacznych opadów śniegu w południowo-wschodniej części kraju jest niemal pewne, jednak zważywszy na zmienną trajektorię niżów genueńskich - a przede wszystkim specyfikę frontu ciepłego, na którego czole się znajdziemy - zasięg strefy opadów może się zmienić. Niewykluczone, że gdy linia frontu zbliży się do naszych granic, na samych krańcach kraju opady śniegu zanikną, ale pojawią się równie - a może nawet bardziej niebezpieczne - opady deszczu marznącego lub lodowego.

Pogoda na czwartek i piątek. Obfite opady śniegu

W czwartek na południowym wschodzie kraju dopisze pogodna aura, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na zachodzie, północy, a w drugiej części dnia również w centrum spodziewane jest duże i przejściowo całkowite zachmurzenie (w strefie frontowej). W północnej części strefy frontowej pojawią się miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem do 2-5 litrów na metr kwadratowy, a w części południowej frontu - śladowe opady deszczu do jednego l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na południu. Wiatr na wschodzie, przed frontem, powieje z południa, przeważnie słabo. Na zachodzie będzie skręcać na południowo-zachodni i zachodni, okaże się umiarkowany i okresowo dość silny. W porywach może wiać do 40-50 kilometrów na godzinę. Jedynie w górach możliwe porywy powyżej 70 km/h.  

Piątek w północnej części kraju przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem na Pomorzu. Na południu i południowym wschodzie prognozuje się całkowite zachmurzenie z ciągłymi, umiarkowanymi i okresowo intensywnymi opadami śniegu. W ciągu 12 godzin spadnie do 10-20 cm. W górach w tym samym czasie dosypie ponad 30 cm. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe jest przechodzenie opadów śniegu w opady marznącego deszczu/deszczu lodowego. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 st. C na wschodzie i w centrum do 3-4 st. C na zachodzie. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany, na północy chwilami będzie silniejszy. W porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Klatka kluczowa-35752
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend. Kilka stopni powyżej zera

Sobota zapowiada się pogodnie na północy Polski, tam spodziewane są większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. W centrum i na południu kraju będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Na Podkarpaciu w dalszym ciągu możliwe są opady śniegu, stopniowo słabnące. W ciągu 12 godzin spadnie tam do 2-5 cm, a w górach do 5-10 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie w całym kraju 1-2 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany.

W niedzielę pogodna aura dopisze jedynie na północnym zachodzie. W pasie od Dolnego Śląska, przez centrum, po Suwalszczyznę prognozuje się wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego, ale dalej bez opadów. Natomiast na południowym wschodzie nadal ma sypać śnieg. Opady będą słabe do okresowo umiarkowanych, w czasie 12 godzin spadnie do 2-7 cm, a w górach ponad 10 cm. Termometry wskażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 1-2 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr okaże się zmienny, słaby. 

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na zachodzie miejscami pojawią się słabe, przelotne opady śniegu i śniegu z deszczem. Na wschodzie opady mają zanikać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na południu. Powieje przeważnie południowy, okresami zmienny, słaby wiatr. 

Klatka kluczowa-35707
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogodyŚnieg
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie
"Kto nie strzeże ogrodu, staje się jego niszczycielem"
Świat
Smog w Delhi
"Osoby, które były zdrowe, chorują"
Smog
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
"Leżałem w łóżku, gdy woda mnie porwała"
Świat
Kometa 3I/ATLAS
NASA pokaże nowe zdjęcia obiektu, który rozpala wyobraźnię
Nauka
Śnieg, odśnieżanie, atak zimy, zimno, mróz, samochód
Śniegu może spaść tyle, że IMGW wyda aż drugi stopień ostrzeżeń
Prognoza
shutterstock_2384665027
Na termometrach zobaczymy kilka stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Akcja ratunkowa
Utknął w bagnie. Nagranie z akcji ratunkowej
Świat
Południowa Patagonia
Śnieżyca w parku narodowym. Zginęło pięcioro turystów
Świat
Zima, dosypie śniegu
Atak zimy. Może spaść 20 centymetrów śniegu
Prognoza
Mróz w nocy
W wielu miejscach temperatura spadnie poniżej zera
Prognoza
snieg shutterstock_2514888709_1
Pogoda na pięć dni. Dosypie śniegu, nocami ściśnie mróz
Prognoza
Śnieg
Spadł śnieg. Zimowa aura nastała w części kraju
Polska
Zimowy listopad w Zakopanem
Zima zawitała w góry. Pokrywa śnieżna coraz grubsza
Polska
Skutki powodzi w gminie Samaipata w Boliwii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Stan wyjątkowy, są zaginieni
Świat
Maskonury
Ile plastiku zabija zwierzęta morskie? Mniej niż myślano
Nauka
Batracomorphus stictopterus
Skaczą jak żaby i żyją w głębi dżungli. Odkryto siedem nowych gatunków
Nauka
Skutki przejścia rzeki atmosferycznej przez Kalifornię
Rzeka atmosferyczna zalała Kalifornię. Nie żyje siedem osób
Świat
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
Ruszył na pomoc sąsiadce, porwała go lawina błotna. Zginęli obydwoje
Świat
Śnieg, park
Chłodny dzień z zimowymi opadami
Prognoza
Smog w Indiach
Powietrze tak toksyczne, że zabrakło skali
Smog
Nocą miejscami popada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg
Prognoza
Gatunek ryby Moema claudiae
Obawiano się, że wymarła. Odnalazła się po 20 latach
Nauka
pogoda zima snieg shutterstock_2573084101_1
-10 stopni nocami i przelotny śnieg w całym kraju
Prognoza
Zimowa aura na Przełęczy Okraj
Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
Polska
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
Świat
Powódź w zachodniej części Iranu
Ziemia tak sucha, że kraj nawiedziła powódź
Świat
KOPALNIE
Kopalnia wali się na tłum górników. Wstrząsające nagranie
Świat
Japonia
Kłęby dymu nad wulkanem. Widać je z kosmosu
Świat
Indonezja
Masa ziemi i błota zeszła na domy. Ofiary śmiertelne i zaginieni
Świat
Kajakiem przez zalane ulice
Kajakiem przez zalane ulice
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica