Znów zrobi się upalnie. Kolejne ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed trudnymi i niebezpiecznymi warunkami pogodowymi - już nie tylko burzami. Zagrożeniem w piątek ma być wysoka temperatura. Sprawdź, gdzie należy uważać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Żółte alarmy obowiązują w województwach:

lubelskim , poza powiatami: łukowskim, ryckim, puławskim, opolskim, kraśnickim;

podkarpackim , poza powiatami: stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim;

małopolskim, w powiecie gorlickim, tarnowskim, nowosądeckim i Nowym Sączu;

Obserwowane i prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu około 25 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 17.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - upały

Żółte alarmy wydano w województwach:

mazowieckim , poza jego północno-zachodnią częścią;

podlaskim , w powiatach znajdującej się w południowej części województwa;

lubelskim ;

podkarpackim , w powiecie stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim , przemyskim, , w powiecie stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim , przemyskim, Przemyśl , jarosławskim, lubaczowskim, przeworskim, leżajskim, niżańskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, brzozowskim, łańcuckim, rzeszowskim, Rzeszów , kolbuszowskim, strzyżowskim;

świętokrzyskim.

Wysoka temperatura prognozowana jest na piątek. Termometry w szczycie dnia pokażą na obszarach objętych alarmami maksymalnie 29-31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 11 do godziny 18.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

