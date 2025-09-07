Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Alert RCB dla trzech województw

Piorun, burza
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy z soboty na niedzielę alert RCB w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu i burzami. Wiadomość otrzymali odbiorcy sieci komórkowych przebywający na terenie trzech województw.

"Uwaga! Dziś (07.09) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - alertem RCB o takiej treści, przesłanym w nocy z soboty na niedzielę, objęto odbiorców z województw:

  • mazowieckiego, a dokładniej powiaty: ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, sokołowski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski;
  • warmińsko-mazurskiego, powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, mrągowski, olecki, piski, węgorzewski;
  • podlaskiego, powiaty: grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, zambrowski.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze.

Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Autorka/Autor: dd

Źródło: RCB

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Alert RCBRządowe Centrum Bezpieczeństwaburzedeszcz
Czytaj także:
Chmury burzowe
Gdzie jest burza? Poranne grzmoty i ulewy
Polska
Burzowe chmury, piorun, burza
Groźna pogoda w części kraju. Alarmy nawet drugiego stopnia
Prognoza
Prawie w całej Polsce będzie przelotnie padało. Lokalnie zagrzmi
Mgły, deszcz i burze. Pogoda na dziś
Prognoza
Pioruny, burze, noc
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Polska
Chińscy naukowcy zamienili sukulenty w naturalne lampki
Rośliny jak z "Avatara". Świecą w ciemności różnymi kolorami
Ciekawostki
Mgły
Mgły spowiją część kraju. Pogoda na jutro
Prognoza
pelnia krwawy ksiezyc AdobeStock_505494103_1
W niedzielę czeka nas spektakularne zjawisko
Ciekawostki
Zielona Góra zaprasza
Winobranie w Zielonej Górze. Miasto oferuje masę atrakcji
Najnowsze
Pożar nieopodal Jurupa Valley w Kalifornii objął ponad 160 hektarów
Pożar trawi Kalifornię. Zarządzono ewakuację
Świat
Słonecznie i gorąco
Wyż przejmie stery, ale nie na długo. Pogoda na pięć dni
Prognoza
Północne Indie po powodzi
Najgorsze powodzie od trzech dekad. "Wszystko przepadło"
Świat
Tajfun zniszczył wiele budynków w prefekturze Shizuoka w Japonii
Tajfun blisko stolicy. Ranni, zdmuchnięte budynki
Świat
Wizualizacja powstawania piorunów
W tym kraju pioruny biją na odwrót
Ciekawostki
Sytuacja baryczna w Europie
Deszcz zepsuł weekendową aurę, ale pogoda jeszcze nam to wynagrodzi
Polska
Pamir Wschodni
Miały być odporne na zmiany klimatu. Topnieją
Nauka
Uszkodzony dach w woj. łódzkim
Uszkodzone dachy, zalane ulice. Ponad 400 interwencji po burzach
Polska
Burza, upał, gorąco
Polska podzieli się na chłodną i gorącą
Prognoza
Noc, burza
Gdzie jest burza? W tym pasie najmocniej pada
Prognoza
Burza, piorun, noc
Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"
Prognoza
Deszcz, noc, burze
Nocą będzie grzmieć i mocno padać
Prognoza
Silny wiatr przyniesiony przez burzę tropikalną przewracał samochody w Japonii
Wiatr przewracał samochody
Świat
Chmury, słońce
Masz plany na weekend? Lepiej sprawdź pogodę
Prognoza
Pożary lasów
Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"
Nauka
Rodzina znalazła schronienie w namiocie - trzęsienie ziemi zniszczyło jej dom
"Myślałem, że umrę". 12-latek został odkopany spod gruzów
Świat
Los Cabos pod wodą
Ulice miasta pełne błota
Świat
Niedźwiedź czarny
Pierwszy taki atak od dawna
Świat
Gorąco w Polsce
To może być naprawdę gorący wrzesień
Arleta Unton-Pyziołek
Prognozowane opady deszczu w piątek o godz. 20
Tak nawałnice przejdą przez Polskę
Prognoza
Burza, ciemne chmury
Aura okaże się zmienna
Prognoza
Burze, nocne pioruny
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica