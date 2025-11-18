Logo TVN24
Polska

Spadł śnieg. Zimowa aura nastała w części kraju

Śnieg
Śnieg spadł w Sławnie
Źródło: Miasto Sławno
W części kraju sypnęło śniegiem. Biało zrobiło się między innymi na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach. Zdjęcia i nagrania pokrytego białym puchem krajobrazu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Śnieg sypie w części kraju od wtorkowego poranka. W poniedziałek również się pojawił, biało zrobiło się między innymi w Karkonoszach, na Przełęczy Okraj łączącej Polskę i Czechy.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, zimowe opady związane są z frontem i "efektem morza". "Efekt morza", czy też "efekt jeziora" to zjawisko, kiedy nad jeszcze dość ciepłym Bałtykiem, gdy przesuwa się arktyczne powietrze, tworzą się burzowe chmury z intensywnymi opadami. Zimne powietrze sprawia, że pada nie deszcz, a śnieg

Śnieg sypie w Polsce

W Polsce występują dwie strefy opadów mokrego śniegu i śniegu z deszczem. Około godziny 14.30 we wtorek pierwsza rozciągała się od Bornholmu, przez polskie wybrzeże, po Bytów. Druga, słabsza, ulokowana była nad północną Warmią (ciągnęła się od Borowa po Górowo Iławieckie).

Opady śniegu mogą wynieść do 5 centymetrów w ciągu godziny, niewykluczone więc, że lokalnie wystąpią utrudnienia w komunikacji.

Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju

Z informacji przekazanych przez pomorskie Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa wynika, że do godziny 8 we wtorek na terenie województwa zdarzeń związanych z trudnymi warunkami pogodowymi było poniżej pięciu.

Śnieg w obiektywach Reporterów24

Wieczorem biały puch spowił Dolny Śląsk. Na Kontakt24 otrzymaliśmy urokliwe zdjęcia zaśnieżonej Świątyni Wang w Karpaczu, najstarszego drewnianego kościoła w Polsce. Biało zrobiło się również w Jakuszycach.

Listopadowa zima przy kościółku Wang w Karpaczu

Listopadowa zima przy kościółku Wang w Karpaczu
Listopadowa zima przy kościółku Wang w Karpaczu
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Listopadowa zima przy kościółku Wang w Karpaczu
Listopadowa zima przy kościółku Wang w Karpaczu
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Listopadowa zima przy kościółku Wang w Karpaczu
Listopadowa zima przy kościółku Wang w Karpaczu
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Listopadowa zima przy kościółku Wang w Karpaczu
Listopadowa zima przy kościółku Wang w Karpaczu
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Śnieg w Jakuszycach (Dolnośląskie)
Śnieg w Jakuszycach (Dolnośląskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieżna aura zapanowała także na innych obszarach podgórskich, w Beskidach i Tatrach.

Śnieg w Bielsku-Białej (Śląskie)
Śnieg w Bielsku-Białej (Śląskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Śnieg w Nowym Targu (Małopolskie)
Śnieg w Nowym Targu (Małopolskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Opady śniegu wystąpiły również na północy kraju, w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię i Mazury. We wtorkowy poranek Gdańsk był spowity warstwą śniegu.

Pierwszy śnieg w Gdańsku

Pierwszy śnieg w Gdańsku
Pierwszy śnieg w Gdańsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Pierwszy śnieg w Gdańsku
Pierwszy śnieg w Gdańsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Pierwszy śnieg w Gdańsku
Pierwszy śnieg w Gdańsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Śnieg w Gdańsku
Śnieg w Gdańsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Śnieg w Gdańsku
Śnieg w Gdańsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Biało w Gdańsku

Biało w Gdańsku
Biało w Gdańsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Biało w Gdańsku
Biało w Gdańsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Biało w Gdańsku
Biało w Gdańsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Biało w Gdańsku
Biało w Gdańsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Biało w Gdańsku
Biało w Gdańsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Biało w Gdańsku
Biało w Gdańsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Pierwszy śnieg w miejscowości Kobysewo (Pomorskie)
Pierwszy śnieg w miejscowości Kobysewo (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Banino pod śniegiem (Pomorskie)
Banino pod śniegiem (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg w Tuchomie (Pomorskie)

Śnieg w Tuchomie (Pomorskie)
Śnieg w Tuchomie (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Śnieg w Tuchomie (Pomorskie)
Śnieg w Tuchomie (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Pierwszy powiew zimy, Kartlewo (Zachodniopomorskie)
Pierwszy powiew zimy, Kartlewo (Zachodniopomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Dubeninki o poranku (Warmińsko-mazurskie)
Dubeninki o poranku (Warmińsko-mazurskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Ulice zabieliły się także w okolicach Poznania.

Zima w Luboniu (Wielkopolskie)
Zima w Luboniu (Wielkopolskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg w Polsce. Uważajmy na drogach

Śnieg pojawił się także w Tatrach. Sieć Obserwatorów Burz udostępniła zdjęcia z Kuźnic, informując, że na południu miejscami zrobiło się biało, a lokalnie ślisko. Zaleciła, by uważać na drogach, ponieważ miejscami warunki do jazdy są trudne.

Wieczorem padało także w Małopolsce czy na Lubelszczyźnie. Poniższe nagranie pochodzi z Jeziorszczyzny, części Kazimierza Dolnego w województwie lubelskim.

Klatka kluczowa-31227
Śnieg w Jeziorszczyźnie (woj. lubelskie)

Autorka/Autor: kp/ast

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl, Sieć Obserwatorów Burz

Źródło zdjęcia głównego: Miasto Sławno

