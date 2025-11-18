Spadł śnieg. Zimowa aura nastała w części kraju

Śnieg spadł w Sławnie Źródło: Miasto Sławno

Śnieg sypie w części kraju od wtorkowego poranka. W poniedziałek również się pojawił, biało zrobiło się między innymi w Karkonoszach, na Przełęczy Okraj łączącej Polskę i Czechy.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, zimowe opady związane są z frontem i "efektem morza". "Efekt morza", czy też "efekt jeziora" to zjawisko, kiedy nad jeszcze dość ciepłym Bałtykiem, gdy przesuwa się arktyczne powietrze, tworzą się burzowe chmury z intensywnymi opadami. Zimne powietrze sprawia, że pada nie deszcz, a śnieg

Śnieg sypie w Polsce

W Polsce występują dwie strefy opadów mokrego śniegu i śniegu z deszczem. Około godziny 14.30 we wtorek pierwsza rozciągała się od Bornholmu, przez polskie wybrzeże, po Bytów. Druga, słabsza, ulokowana była nad północną Warmią (ciągnęła się od Borowa po Górowo Iławieckie).

Opady śniegu mogą wynieść do 5 centymetrów w ciągu godziny, niewykluczone więc, że lokalnie wystąpią utrudnienia w komunikacji.

Z informacji przekazanych przez pomorskie Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa wynika, że do godziny 8 we wtorek na terenie województwa zdarzeń związanych z trudnymi warunkami pogodowymi było poniżej pięciu.

Śnieg w obiektywach Reporterów24

Wieczorem biały puch spowił Dolny Śląsk. Na Kontakt24 otrzymaliśmy urokliwe zdjęcia zaśnieżonej Świątyni Wang w Karpaczu, najstarszego drewnianego kościoła w Polsce. Biało zrobiło się również w Jakuszycach.

Listopadowa zima przy kościółku Wang w Karpaczu Listopadowa zima przy kościółku Wang w Karpaczu Źródło: Kontakt24 - Manhattan Listopadowa zima przy kościółku Wang w Karpaczu Źródło: Kontakt24 - Manhattan Listopadowa zima przy kościółku Wang w Karpaczu Źródło: Kontakt24 - Manhattan Listopadowa zima przy kościółku Wang w Karpaczu Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg w Jakuszycach (Dolnośląskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieżna aura zapanowała także na innych obszarach podgórskich, w Beskidach i Tatrach.

Śnieg w Bielsku-Białej (Śląskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg w Nowym Targu (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Opady śniegu wystąpiły również na północy kraju, w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię i Mazury. We wtorkowy poranek Gdańsk był spowity warstwą śniegu.

Pierwszy śnieg w Gdańsku Pierwszy śnieg w Gdańsku Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pierwszy śnieg w Gdańsku Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pierwszy śnieg w Gdańsku Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg w Gdańsku Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg w Gdańsku Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Biało w Gdańsku Biało w Gdańsku Źródło: Kontakt24 - Manhattan Biało w Gdańsku Źródło: Kontakt24 - Manhattan Biało w Gdańsku Źródło: Kontakt24 - Manhattan Biało w Gdańsku Źródło: Kontakt24 - Manhattan Biało w Gdańsku Źródło: Kontakt24 - Manhattan Biało w Gdańsku Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Pierwszy śnieg w miejscowości Kobysewo (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Banino pod śniegiem (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg w Tuchomie (Pomorskie) Śnieg w Tuchomie (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Śnieg w Tuchomie (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Pierwszy powiew zimy, Kartlewo (Zachodniopomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Dubeninki o poranku (Warmińsko-mazurskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Ulice zabieliły się także w okolicach Poznania.

Zima w Luboniu (Wielkopolskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg w Polsce. Uważajmy na drogach

Śnieg pojawił się także w Tatrach. Sieć Obserwatorów Burz udostępniła zdjęcia z Kuźnic, informując, że na południu miejscami zrobiło się biało, a lokalnie ślisko. Zaleciła, by uważać na drogach, ponieważ miejscami warunki do jazdy są trudne.

Wieczorem padało także w Małopolsce czy na Lubelszczyźnie. Poniższe nagranie pochodzi z Jeziorszczyzny, części Kazimierza Dolnego w województwie lubelskim.

Śnieg w Jeziorszczyźnie (woj. lubelskie)