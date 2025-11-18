Spadł śnieg. Zimowa aura nastała w części kraju

Śnieg sypie w części kraju od wtorkowego poranka. W poniedziałek również się pojawił, biało zrobiło się między innymi w Karkonoszach, na Przełęczy Okraj łączącej Polskę i Czechy.
Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, zimowe opady związane są z frontem i "efektem morza". "Efekt morza", czy też "efekt jeziora" to zjawisko, kiedy nad jeszcze dość ciepłym Bałtykiem, gdy przesuwa się arktyczne powietrze, tworzą się burzowe chmury z intensywnymi opadami. Zimne powietrze sprawia, że pada nie deszcz, a śnieg
Śnieg sypie w Polsce
W Polsce występują dwie strefy opadów mokrego śniegu i śniegu z deszczem. Około godziny 14.30 we wtorek pierwsza rozciągała się od Bornholmu, przez polskie wybrzeże, po Bytów. Druga, słabsza, ulokowana była nad północną Warmią (ciągnęła się od Borowa po Górowo Iławieckie).
Opady śniegu mogą wynieść do 5 centymetrów w ciągu godziny, niewykluczone więc, że lokalnie wystąpią utrudnienia w komunikacji.
Z informacji przekazanych przez pomorskie Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa wynika, że do godziny 8 we wtorek na terenie województwa zdarzeń związanych z trudnymi warunkami pogodowymi było poniżej pięciu.
Śnieg w obiektywach Reporterów24
Wieczorem biały puch spowił Dolny Śląsk. Na Kontakt24 otrzymaliśmy urokliwe zdjęcia zaśnieżonej Świątyni Wang w Karpaczu, najstarszego drewnianego kościoła w Polsce. Biało zrobiło się również w Jakuszycach.
Listopadowa zima przy kościółku Wang w Karpaczu
Śnieżna aura zapanowała także na innych obszarach podgórskich, w Beskidach i Tatrach.
Opady śniegu wystąpiły również na północy kraju, w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię i Mazury. We wtorkowy poranek Gdańsk był spowity warstwą śniegu.
Pierwszy śnieg w Gdańsku
Biało w Gdańsku
Śnieg w Tuchomie (Pomorskie)
Ulice zabieliły się także w okolicach Poznania.
Śnieg w Polsce. Uważajmy na drogach
Śnieg pojawił się także w Tatrach. Sieć Obserwatorów Burz udostępniła zdjęcia z Kuźnic, informując, że na południu miejscami zrobiło się biało, a lokalnie ślisko. Zaleciła, by uważać na drogach, ponieważ miejscami warunki do jazdy są trudne.
Wieczorem padało także w Małopolsce czy na Lubelszczyźnie. Poniższe nagranie pochodzi z Jeziorszczyzny, części Kazimierza Dolnego w województwie lubelskim.
Autorka/Autor: kp/ast
Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl, Sieć Obserwatorów Burz
Źródło zdjęcia głównego: Miasto Sławno