Śnieżnie w górach. Warunki na szlakach są już zimowe

Zimowy listopad w Zakopanem

Wczoraj i dziś w Polsce padał śnieg. Zabieliło się w wielu rejonach: od północy - pierwszy śnieg tej jesieni pojawił się na przykład w Gdańsku - po południe, gdzie padało między innymi w Małopolsce i na Lubelszczyźnie.

Śnieg w Tatrach. Trudne warunki

We wtorek rano w Tatrach panowały trudne warunki. Jak przekazały służby Tatrzańskiego Parku Narodowego, na Kasprowym Wierchu było -10 stopni Celsjusza, a na szczycie leżało 25 centymetrów śniegu. W Zakopanem termometry wskazały -2 st. C, a warstwa śniegu miała 3 cm.

Służby ostrzegły, że we wtorek rano na szlakach zalegał świeży śnieg i występowały oblodzenia. W wielu miejscach było ślisko, a część tras w wyższych partiach gór była nieprzetarta i słabo widoczna. Orientację w terenie dodatkowo utrudniał niski pułap chmur. Osobom, które mimo trudnych warunków planują wybrać się na szlaki, służby zaleciły odpowiedni sprzęt, w tym raki czekan i kask. Ostrzegły, by pod żadnym pozorem nie wchodzić na Morskie Oko - choć zaczęło zamarzać, to lód jest cienki i może się załamać.

Nawet 20 centymetrów śniegu w Beskidach

Śnieg nie ominął także Beskidów. Jak przekazali goprowcy, doliny zostały przybielone centymetrową warstwą, a na Klimczoku, Markowych Szczawinach i Hali Miziowej leżało od 5 do 7 centymetrów śniegu.

Choć we wtorek rano śnieg już nie padał, ze względu na ujemną temperaturę nadal zalegał w wielu miejscach. Lokalnie, gdzie wiał silny wiatr, pokrywa mogła mieć nawet 20 centymetrów - powiedział ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR ze stacji w Szczyrku. Goprowcy przekazali, że zachmurzenie było umiarkowane, a widoczność - dobra. Turystom wybierającym się na wędrówkę zalecili odpowiedni ubiór, w tym buty, a najlepiej także kijki i raczki. Wspomnieli, że koniecznie trzeba zabrać ze sobą naładowany telefon z zainstalowaną aplikacją Ratunek i powerbank.

