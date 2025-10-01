Nawet 20 centymetrów śniegu w Tatrach. Ostrzeżenia dla turystów

Zimowy Kasprowy Wierch Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, opady śniegu w polskich górach są związane z napływem do naszego kraju zimnego i wilgotnego powietrza ze wschodu. W środę rano na tatrzańskich szczytach temperatura wynosiła -3/-4 stopnie Celsjusza, a w Sudetach -1 st. C.

- Padający śnieg, zwłaszcza w Tatrach, utworzył już wyraźną pokrywę śnieżną. We wtorek na Kasprowym Wierchu leżało 9 centymetrów śniegu, a w środę rano już 20 centymetrów - powiedział Wasilewski i dodał, że w Dolinie Pięciu Stawów Polskich zalega 15 cm, a na Hali Gąsienicowej 13 cm białego puchu. Z kolei w Sudetach pokrywa śnieżna jest znikoma - na Śnieżce wynosi tylko 1 cm.

Jak długo będzie padać?

Według prognoz w środę w Tatrach może spaść jeszcze kilka centymetrów śniegu, powyżej wysokości 1200 m n.p.m. Zabielić mogą się także niższe szczyty, ale na Podhalu raczej śniegu nie będzie - tam możliwy jest śnieg z deszczem.

- Opady skończą się wieczorem. W prognozach na czwartek i piątek nie ma opadów śniegu, bo napłynie bardziej suche powietrze i ma być na ogół pogodnie - podkreślił ekspert.

W środę ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR) ogłosili pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Obowiązuje on od wysokości 1800 m n.p.m. Oznacza to, że pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin. W takich warunkach turyści powinni zachować szczególną ostrożność na stromych i eksponowanych odcinkach.

"Szczególnie niekorzystnych warunków z punktu widzenia zagrożenia lawinowego można się spodziewać na stromych stokach o podłożu trawiastym. Wraz ze wzrostem wysokości, śnieg jest suchy i przenoszony wiatrem tworzy niekorzystne poduchy śniegu nawianego, tzw. problem desek śnieżnych utworzonych przez wiatr" - podkreślili ratownicy TOPR w komunikacie.

Tatrzański Park Narodowy poinformował, że warunki do uprawiania turystyki w górach są niekorzystne. Od wysokości około 1500 m n.p.m. na szlakach zalega świeży śnieg. Spadek temperatury w partiach szczytowych będzie powodował zamarzanie śniegu i powstawanie oblodzeń. Dodatkowym utrudnieniem dla wędrowców jest niski pułap chmur oraz miejscowe zamglenie, które ograniczają widzialność i utrudniają orientację w terenie, co może prowadzić do pobłądzeń.