Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Niezwykłe zjawisko na niebie nad Górami Sowimi

Słońce poboczne nad Sowimi Górami
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl
W rejonie Gór Sowich w środę można było zobaczyć zjawisko optyczne zwane słońcem pobocznym. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W środę w wielu miejscach kraju towarzyszyło nam pogodne niebo. To nie oznacza jednak, że nad naszymi głowami nie można było zobaczyć czegoś ciekawego.

Reporter24 o nicku C@simirus przesłał na Kontakt24 zdjęcia słońca pobocznego, wyjątkowego zjawiska optycznego. Fotografie zostały wykonane w rejonie Gór Sowich (woj. dolnośląskie).

Słońce poboczne. Czym jest to zjawisko?

Słońce poboczne jest zjawiskiem optycznym typu halo. To jasna plama światła powstająca po obu stronach naszej gwiazdy. Szczególnie dobrze jest widoczna, gdy Słońce jest nisko nad horyzontem.

Słońca poboczne pojawiają się najczęściej, gdy temperatura jest niska i w atmosferze występują kryształy lodu. Zjawisko może też wystąpić wszędzie, gdzie pojawiają się chmury typu cirrus.

Słońce poboczne nad Sowimi Górami

Słońce poboczne nad Sowimi Górami
Słońce poboczne nad Sowimi Górami
Źródło: C@simirus/Kontakt24
Słońce poboczne nad Sowimi Górami
Słońce poboczne nad Sowimi Górami
Źródło: C@simirus/Kontakt24
Słońce poboczne nad Sowimi Górami
Słońce poboczne nad Sowimi Górami
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Słońce poboczne nad Sowimi Górami
Słońce poboczne nad Sowimi Górami
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Słońce poboczne nad Sowimi Górami
Słońce poboczne nad Sowimi Górami
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: C@simirus/Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
pogodaPolskasłońce
Czytaj także:
1114d60f-2123-4129-8c45-f8e590d2a2af (1)-0001
Te grzyby są ukryte pod ziemią, rosną w Polsce
Polska
Polska złota jesień
Czeka nas "gnicie" wyżu. Co to dla nas oznacza
Prognoza
Straty dokonane przez huragan Melissa w Falmouth na Jamajce
Miliardowe straty po "burzy stulecia". Premier o skali zniszczeń
Świat
Żołnierze japońskich Sił Samoobrony
"To naprawdę przerażające zwierzęta". Na pomoc przyszli żołnierze
Świat
Jesień, mgły
Ostrzeżenia IMGW w wielu województwach
Prognoza
Bolid zarejestrowany przez jedną z kamer projektu Skytinel
Kula ognia przeleciała nad Polską
Polska
Tiangong - wizualizacja
Wstrzymano powrót na Ziemię. Nieoficjalnie: gotowa jest rakieta ratunkowa
Świat
Skutki uderzenia tajfunu Kalmaegi w Filipiny
Filipiny. Ponad 90 ofiar niszczycielskiego tajfunu
Świat
Superpełnia Bobrzego Księżyca
Najjaśniejsza pełnia w roku. Zdjęcia
Polska
Jesień, pogodnie
Czeka nas pogodny dzień, na termometrach do 15 stopni
Prognoza
Ursus arctos marsicanus
Poszła nakarmić kury, zamiast nich znalazła niedźwiedzia
Świat
Ting Kau Bridge w Hongkongu
Takiego października jeszcze w Hongkongu nie było
Świat
Noc, mglisto
W części kraju będzie mglisto
Prognoza
Dymiące kominy, zachód słońca
Przekroczenie niebezpiecznej granicy. Alarmujący raport ONZ
Nauka
Tajfun na Filipinach
Śmigłowiec runął, zginęło sześć osób
Świat
Aulonia albimana
Już mieli odpływać. Znaleźli gatunek niewidziany od 40 lat
Ciekawostki
Jesień, pogoda, słońce
Weekend przyniesie zmianę w pogodzie
Prognoza
Pełnia Księżyca
Najjaśniejsza pełnia roku tuż-tuż. Co z pogodą?
Ciekawostki
Las, Finlandia
Drzewa w Europie obumierają. Te szkodniki zagrażają im najbardziej
Nauka
Śnieg, pierwszy śnieg, jesień
Wir polarny jest silnie zaburzony. Kiedy spadnie śnieg?
Arleta Unton-Pyziołek
Bolid zarejestrowany przez kamerę w Luszewie
Kolejny bolid nad Polską. "Niebo zdecydowanie nas rozpieszcza"
Polska
Jesień, pogodnie, słońce
Dziś więcej słońca, do 14 stopni
Prognoza
Himalaje
Lawina w Himalajach. Wielu zabitych, są ranni i zaginieni
Świat
Nocne opady deszczu, ulewa
Uwaga na ulewy. Są alarmy
Prognoza
Na wybrzeżu Connecticut utknęły dwie duże barki
Niespodziewanie pojawiły się przy brzegu. Nie mogli się ich pozbyć
Świat
Nocą popada deszcz
Nocą popada w części kraju
Prognoza
Satelity nad Europą, Ziemia widziana z kosmosu
"To decyzja, która mogłaby zdefiniować miejsce Polski"
Hubert Kijek
Erupcja wulkanu Merapi w Indonezji
Przebudzenie wulkanu. "Ludzie muszą być świadomi zagrożeń"
Świat
Tajfun na zdjęciu satelitarnym
Szykują się od kilku dni. Ewakuacje, ryzyko wysokich fal
Świat
Wszystkich Świętych w jesiennej scenerii
Wyż znad Bałkanów poprawi pogodę
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica