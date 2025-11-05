Niezwykłe zjawisko na niebie nad Górami Sowimi

Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W środę w wielu miejscach kraju towarzyszyło nam pogodne niebo. To nie oznacza jednak, że nad naszymi głowami nie można było zobaczyć czegoś ciekawego.

Reporter24 o nicku C@simirus przesłał na Kontakt24 zdjęcia słońca pobocznego, wyjątkowego zjawiska optycznego. Fotografie zostały wykonane w rejonie Gór Sowich (woj. dolnośląskie).

Słońce poboczne. Czym jest to zjawisko?

Słońce poboczne jest zjawiskiem optycznym typu halo. To jasna plama światła powstająca po obu stronach naszej gwiazdy. Szczególnie dobrze jest widoczna, gdy Słońce jest nisko nad horyzontem.

Słońca poboczne pojawiają się najczęściej, gdy temperatura jest niska i w atmosferze występują kryształy lodu. Zjawisko może też wystąpić wszędzie, gdzie pojawiają się chmury typu cirrus.

Słońce poboczne nad Sowimi Górami Źródło: C@simirus/Kontakt24