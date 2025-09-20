Logo TVN24
Polska

Ponad 33 stopnie. To polskie miasto było w sobotę najgorętsze

Jelenia Góra, lato
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Sobota 20.09 przyniosła w części kraju prawdziwy upał. Miejscami termometry pokazały ponad 33 stopnie Celsjusza - podał IMGW. Niedziela również zapowiada się z wysoką temperaturą.

Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), najwyższą temperaturę powietrza w sobotę odnotowano w mieście Jelenia Góra w województwie dolnośląskim. Termometry pokazały tam 33,1 stopnia Celsjusza. Niewiele mniej, bo 31,8 stopnia zanotowano w Legnicy i we Wrocławiu.

Upał w sobotę. Gdzie było najgoręcej

W wielu miastach Polski temperatura przekroczyła 28 stopni. W Warszawie termometry pokazały 29,5 st. C.

Najchłodniejszym miejscem okazał się Hel - tam odnotowano 22,8 st. C.

Temperatura maksymalna powietrza w sobotę 20.09
Temperatura maksymalna powietrza w sobotę 20.09
Źródło: cmm.imgw.pl
Kiedy powitamy jesień
Dowiedz się więcej:

Kiedy powitamy jesień

Ciekawostki

Wysoka anomalia, to jeszcze nie koniec

Taki upał w ciągu ostatnich dni lata zawitał do naszego kraju za sprawą wyżu Oldenburgia, który sprowadził do nas zwrotnikowe powietrze. Wysoka temperatura ma panować także w niedzielę, miejscami znów możliwe są wartości na termometrach bliskie 30 st. C.

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, anomalia temperatury na wysokości dwóch metrów względem średniej wartości z wielolecia w weekend ma wynieść w Polsce średnio 10-12 stopni Celsjusza. W niedzielę ma być najwyższa na wschodzie i w centrum kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wysoka anomalia temperatury nad Polską

Wysoka anomalia temperatury nad Polską

Prognoza
Nocą lokalnie powieje silny wiatr

Nocą lokalnie powieje silny wiatr

Prognoza

Autorka/Autor: dd

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Upał
