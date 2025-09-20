Ponad 33 stopnie. To polskie miasto było w sobotę najgorętsze

Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), najwyższą temperaturę powietrza w sobotę odnotowano w mieście Jelenia Góra w województwie dolnośląskim. Termometry pokazały tam 33,1 stopnia Celsjusza. Niewiele mniej, bo 31,8 stopnia zanotowano w Legnicy i we Wrocławiu.
Upał w sobotę. Gdzie było najgoręcej
W wielu miastach Polski temperatura przekroczyła 28 stopni. W Warszawie termometry pokazały 29,5 st. C.
Najchłodniejszym miejscem okazał się Hel - tam odnotowano 22,8 st. C.
Wysoka anomalia, to jeszcze nie koniec
Taki upał w ciągu ostatnich dni lata zawitał do naszego kraju za sprawą wyżu Oldenburgia, który sprowadził do nas zwrotnikowe powietrze. Wysoka temperatura ma panować także w niedzielę, miejscami znów możliwe są wartości na termometrach bliskie 30 st. C.
Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, anomalia temperatury na wysokości dwóch metrów względem średniej wartości z wielolecia w weekend ma wynieść w Polsce średnio 10-12 stopni Celsjusza. W niedzielę ma być najwyższa na wschodzie i w centrum kraju.
Autorka/Autor: dd
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock