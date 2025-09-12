Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:

warmińsko-mazurskim , poza powiatami zachodnimi i południowo-zachodnimi;

podlaskim ;

mazowieckim , w powiatach wschodnich;

lubelskim ;

świętokrzyskim , w powiatach wschodnich;

podkarpackim ;

małopolskim, w powiatach wschodnich.

W tych miejscach przewiduje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie wynosić poniżej 200 metrów. Alarmy będą w mocy do godziny 9 w piątek.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.