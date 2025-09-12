Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami zachodnimi i południowo-zachodnimi;
- podlaskim;
- mazowieckim, w powiatach wschodnich;
- lubelskim;
- świętokrzyskim, w powiatach wschodnich;
- podkarpackim;
- małopolskim, w powiatach wschodnich.
W tych miejscach przewiduje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie wynosić poniżej 200 metrów. Alarmy będą w mocy do godziny 9 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: fw,anw,kp
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: TVN24