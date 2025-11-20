Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach"

Warunki drogowe na noc Źródło: tvnmeteo.pl

"Uwaga! Jutro i pojutrze (21/22.11) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe" - SMS-owe ostrzeżenie o takiej treści zostało wysłane w czwartek do odbiorców przebywających w powiatach:

gorlickim (województwo małopolskie);

bieszczadzkim, jasielskim, Krosno, krośnieńskim, leskim, sanockim (województwo podkarpackie).

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



Alert RCB w powiecie gorlickim (woj. małopolskie) oraz w powiatach: bieszczadzkim, jasielskim, Krośnie,…

Co zrobić, aby nie dopuścić do odmrożeń

Jak podaje RCB, aby nie dopuścić do odmrożeń i wychłodzenia organizmu należy:

ubierać się stosownie do temperatury na zewnątrz. Gdy planuje się dłuższe przebywanie na dworze, należy ubrać się warstwowo. Ważne, by ubranie nie utrudniało krążenia;

nosić odpowiednie, ciepłe obuwie, które nie będzie ograniczało możliwości poruszania palcami;

nosić ocieplane, luźne rękawice i czapkę zasłaniająco czoło i uszy;

nie zasłaniać twarzy szalem, gdyż pod wpływem oddechu stanie się wilgotny i może przyspieszyć powstawanie odmrożeń;

przed wyjściem na mróz warto posmarować odkryte części ciała (policzki, noc, brodę) kremem ochronnym lub wazeliną - szczególnie dotyczy to dzieci;

nie stać nieruchomo na zimnie; gdy zaczyna być zimno, warto podskakiwać, tupać, rozcierać dłonie itp.,

nie spożywać na zimnie alkoholu, bo sprzyja on wychładzaniu organizmu.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze.

Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

