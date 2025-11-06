Zorza polarna widziana z Murowanej Gośliny pod Poznaniem Źródło: Jakub Domański/Kontakt24

Jak informuje na swoim profilu "Z głową w gwiazdach" Karol Wójcicki, w najbliższych dniach może nas czekać jedna z najciekawszych nocy z zorzami polarnymi od wielu miesięcy. Wszystko dzięki zachowaniu Słońca w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Zdaniem popularyzatora astronomii do 8 listopada, czyli do soboty, szansa na pojawienie się zorzy polarnej nad Polską będzie bardzo duża.

Alert zorzowy (6-7 listopada) Źródło: Karol Wójcicki "Z głową w gwiazdach"/Facebook

Sprzyjające warunki

Wójcicki podaje, że od kilku dni na Słońcu dochodzi do wielu ciekawych zjawisk. Oprócz dziury koronalnej w jego atmosferze (dziura koronalna to wyrwa w polu magnetycznym naszej gwiazdy, przez którą w stronę Ziemi ulatuje szybki wiatr słoneczny), w rejonie aktywnych plam słonecznych doszło do rozbłysku klasy M5, który trwał wiele godzin i uwolnił potężny koronalny wyrzut masy (CME).

"Efekt? Burza geomagnetyczna klasy G3, czyli trzeciego stopnia w pięciostopniowej skali NOAA - wystarczająco silna, by wzbudzić zorze polarne widoczne nawet z terenów Polski" - pisze autor bloga "Z głową w gwiazdach" i dodaje, że we wtorek plama 4274 wystrzeliła w przestrzeń potężny rozbłysk klasy X1.8 (jeden z najsilniejszych typów rozbłysków) oraz nieco słabszy klasy M7.5.

Zorza polarna we Władysławowie (Pomorskie) Źródło: Tomasz Iwaniuk/Kontakt24

To wszystko sprawia, że w kierunku naszej planety zmierza obecnie kilka chmur plazmy. Według najnowszych prognoz NOAA i modeli WSA-ENLIL oraz HUXt, kolejne trzy CME mają dotrzeć do Ziemi pomiędzy 6 a 8 listopada. Dwa z nich trafią bezpośrednio, a jeden bokiem - co może oznaczać ciągłe, wielogodzinne zawirowania w ziemskim polu magnetycznym i naprzemienne rozbłyski zorzy polarnej.

"Prędkość naładowanych cząstek przekracza 800 km/s, a do tego nałoży się jeszcze strumień wiatru słonecznego z dziury koronalnej. To scenariusz bardzo podobny do tego z maja 2024 roku – wtedy zorze polarne były widoczne praktycznie w całej Europie!" - podkreśla Karol Wójcicki.

Zorza polarna. Kiedy oglądać?

Zdaniem popularyzatora astronomii w najbliższych godzinach powinniśmy spodziewać się dalszego wzrostu aktywności geomagnetycznej, a NOAA utrzyma alert G3 co najmniej do 8 listopada. Główne uderzenie spodziewane jest dzisiejszej nocy (z czwartku na piątek) o godzinie 1.00. Jednak - jak pisze Wójcicki - może to się stać także w piątek po południu. Autor profilu "Z głową w gwiazdach" radzi, by do soboty uważnie obserwować nocne niebo. Zjawisko może być na tyle silne, że zobaczymy je pomimo niezwykle jasnego światła Księżyca.

Zorza polarna w Szklarskiej Porębie (Dolnośląskie) Źródło: DanielKoszela/Kontakt24