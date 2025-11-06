Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zorza polarna nad Polską. "Najbliższe noce mogą być spektakularne"

Zorza polarna we Władysławowie (Pomorskie)
Zorza polarna widziana z Murowanej Gośliny pod Poznaniem
Źródło: Jakub Domański/Kontakt24
W najbliższych dniach warto spoglądać w niebo po zmroku. Wiele wskazuje na to, że nad naszymi głowami pojawi się zorza polarna. Co więcej, może być tak silna, że jej obserwacji nie utrudni blask księżyca.

Jak informuje na swoim profilu "Z głową w gwiazdach" Karol Wójcicki, w najbliższych dniach może nas czekać jedna z najciekawszych nocy z zorzami polarnymi od wielu miesięcy. Wszystko dzięki zachowaniu Słońca w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Zdaniem popularyzatora astronomii do 8 listopada, czyli do soboty, szansa na pojawienie się zorzy polarnej nad Polską będzie bardzo duża.

Alert zorzowy (6-7 listopada)
Alert zorzowy (6-7 listopada)
Źródło: Karol Wójcicki "Z głową w gwiazdach"/Facebook

Sprzyjające warunki

Wójcicki podaje, że od kilku dni na Słońcu dochodzi do wielu ciekawych zjawisk. Oprócz dziury koronalnej w jego atmosferze (dziura koronalna to wyrwa w polu magnetycznym naszej gwiazdy, przez którą w stronę Ziemi ulatuje szybki wiatr słoneczny), w rejonie aktywnych plam słonecznych doszło do rozbłysku klasy M5, który trwał wiele godzin i uwolnił potężny koronalny wyrzut masy (CME).

"Efekt? Burza geomagnetyczna klasy G3, czyli trzeciego stopnia w pięciostopniowej skali NOAA - wystarczająco silna, by wzbudzić zorze polarne widoczne nawet z terenów Polski" - pisze autor bloga "Z głową w gwiazdach" i dodaje, że we wtorek plama 4274 wystrzeliła w przestrzeń potężny rozbłysk klasy X1.8 (jeden z najsilniejszych typów rozbłysków) oraz nieco słabszy klasy M7.5.

Zorza polarna we Władysławowie (Pomorskie)
Zorza polarna we Władysławowie (Pomorskie)
Źródło: Tomasz Iwaniuk/Kontakt24

To wszystko sprawia, że w kierunku naszej planety zmierza obecnie kilka chmur plazmy. Według najnowszych prognoz NOAA i modeli WSA-ENLIL oraz HUXt, kolejne trzy CME mają dotrzeć do Ziemi pomiędzy 6 a 8 listopada. Dwa z nich trafią bezpośrednio, a jeden bokiem - co może oznaczać ciągłe, wielogodzinne zawirowania w ziemskim polu magnetycznym i naprzemienne rozbłyski zorzy polarnej.

"Prędkość naładowanych cząstek przekracza 800 km/s, a do tego nałoży się jeszcze strumień wiatru słonecznego z dziury koronalnej. To scenariusz bardzo podobny do tego z maja 2024 roku – wtedy zorze polarne były widoczne praktycznie w całej Europie!" - podkreśla Karol Wójcicki.

Zorza polarna. Kiedy oglądać?

Zdaniem popularyzatora astronomii w najbliższych godzinach powinniśmy spodziewać się dalszego wzrostu aktywności geomagnetycznej, a NOAA utrzyma alert G3 co najmniej do 8 listopada. Główne uderzenie spodziewane jest dzisiejszej nocy (z czwartku na piątek) o godzinie 1.00. Jednak - jak pisze Wójcicki - może to się stać także w piątek po południu. Autor profilu "Z głową w gwiazdach" radzi, by do soboty uważnie obserwować nocne niebo. Zjawisko może być na tyle silne, że zobaczymy je pomimo niezwykle jasnego światła Księżyca.

Zorza polarna w Szklarskiej Porębie (Dolnośląskie)
Zorza polarna w Szklarskiej Porębie (Dolnośląskie)
Źródło: DanielKoszela/Kontakt24

Autorka/Autor: fw

Źródło: Karol Wójcicki - "Z głową w gwiazdach"

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Iwaniuk/Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
zorza polarnaPolskaTop Gear Live – edycja specjalna VERVA Street Racing
Czytaj także:
Zniszczenia w prowincji Cebu po przejściu tajfunu Kalmaegi
Zabił co najmniej 140 osób. Teraz idzie na Wietnam
Załamanie pogody w Lizbonie
Załamanie pogody w Portugalii. Ponad tysiąc interwencji służb
Bobrzy Superksiężyc, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Wyjątkowa superpełnia Księżyca na zdjęciach
Polska
Mgła, jesień
Gęsta mgła na drogach. Obowiązują żółte alarmy IMGW
Prognoza
Słonecznie
Słonecznie, do 14 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Żmija zygzakowata
Nadal jest aktywna. "Zachowajcie bezpieczny dystans"
Polska
Nerpa kaspijska, foka kaspijska (Pusa caspica)
Masowa śmierć u wybrzeży największego jeziora świata
Jesień, słońce, liście, pogodnie
Po mglistej nocy czeka nas ciepły dzień
Prognoza
lasy
"Uwaga! Prosimy o pomoc. Daniel w opałach"
Polska
Słońce poboczne nad Sowimi Górami
Niezwykłe zjawisko na niebie nad Górami Sowimi
Polska
1114d60f-2123-4129-8c45-f8e590d2a2af (1)-0001
Te grzyby są ukryte pod ziemią, rosną w Polsce
Polska
Polska złota jesień
Czeka nas "gnicie" wyżu. Co to dla nas oznacza
Prognoza
Straty dokonane przez huragan Melissa w Falmouth na Jamajce
Miliardowe straty po "burzy stulecia". Premier o skali zniszczeń
Żołnierze japońskich Sił Samoobrony
"To naprawdę przerażające zwierzęta". Na pomoc przyszli żołnierze
Bolid zarejestrowany przez jedną z kamer projektu Skytinel
Kula ognia przeleciała nad Polską
Polska
Tiangong - wizualizacja
Wstrzymano powrót na Ziemię. Nieoficjalnie: gotowa jest rakieta ratunkowa
Jesień, pogodnie
Czeka nas pogodny dzień, na termometrach do 15 stopni
Prognoza
Ursus arctos marsicanus
Poszła nakarmić kury, zamiast nich znalazła niedźwiedzia
Ting Kau Bridge w Hongkongu
Takiego października jeszcze w Hongkongu nie było
Noc, mglisto
W części kraju będzie mglisto
Prognoza
Dymiące kominy, zachód słońca
Przekroczenie niebezpiecznej granicy. Alarmujący raport ONZ
Nauka
Tajfun na Filipinach
Śmigłowiec runął, zginęło sześć osób
Aulonia albimana
Już mieli odpływać. Znaleźli gatunek niewidziany od 40 lat
Ciekawostki
Jesień, pogoda, słońce
Weekend przyniesie zmianę w pogodzie
Prognoza
Pełnia Księżyca
Najjaśniejsza pełnia roku tuż-tuż. Co z pogodą?
Ciekawostki
Las, Finlandia
Drzewa w Europie obumierają. Te szkodniki zagrażają im najbardziej
Nauka
Śnieg, pierwszy śnieg, jesień
Wir polarny jest silnie zaburzony. Kiedy spadnie śnieg?
Arleta Unton-Pyziołek
Bolid zarejestrowany przez kamerę w Luszewie
Kolejny bolid nad Polską. "Niebo zdecydowanie nas rozpieszcza"
Polska
Jesień, pogodnie, słońce
Dziś więcej słońca, do 14 stopni
Prognoza
Himalaje
Lawina w Himalajach. Wielu zabitych, są ranni i zaginieni
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica