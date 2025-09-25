Silny wiatr uszkodził dach i samochody

Jak przekazała brygadier Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, w czwartek strażacy otrzymali 180 zgłoszeń dotyczących incydentów związanych z silnym wiatrem. Większość z nich dotyczyła centralnych regionów woj. śląskiego. Najczęściej strażacy byli wzywani do wiatrołomów i połamanych gałęzi.
Do poważnego zdarzenia doszło w Jaworznie, gdzie drzewo spadło na kilka samochodów stojących przy ulicy Pocztowej. Nikomu nic się nie stało. Ponadto wiatr uszkodził dach na budynku mieszkalnym w Bytomiu, ale i tam szkody były jedynie materialne.
Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik
Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24