Silny wiatr uszkodził dach i samochody

Drzewo spadło na kilka samochodów w Jaworznie Źródło: TVN24

Jak przekazała brygadier Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, w czwartek strażacy otrzymali 180 zgłoszeń dotyczących incydentów związanych z silnym wiatrem. Większość z nich dotyczyła centralnych regionów woj. śląskiego. Najczęściej strażacy byli wzywani do wiatrołomów i połamanych gałęzi.

Do poważnego zdarzenia doszło w Jaworznie, gdzie drzewo spadło na kilka samochodów stojących przy ulicy Pocztowej. Nikomu nic się nie stało. Ponadto wiatr uszkodził dach na budynku mieszkalnym w Bytomiu, ale i tam szkody były jedynie materialne.

