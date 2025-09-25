Logo TVN24
Silny wiatr uszkodził dach i samochody

Mieszkańcy województwa śląskiego zmagają się z silnym wiatrem. Strażacy otrzymali już ponad 100 zgłoszeń. W Jaworznie powalone drzew spadło na kilka samochodów.

Jak przekazała brygadier Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, w czwartek strażacy otrzymali 180 zgłoszeń dotyczących incydentów związanych z silnym wiatrem. Większość z nich dotyczyła centralnych regionów woj. śląskiego. Najczęściej strażacy byli wzywani do wiatrołomów i połamanych gałęzi.

Do poważnego zdarzenia doszło w Jaworznie, gdzie drzewo spadło na kilka samochodów stojących przy ulicy Pocztowej. Nikomu nic się nie stało. Ponadto wiatr uszkodził dach na budynku mieszkalnym w Bytomiu, ale i tam szkody były jedynie materialne.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

