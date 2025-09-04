Gdzie jest burza? Grzmoty słychać już od rana

Gdzie jest burza? W czwartek 4.09 w niektórych regionach Polski już od rana pojawiają się burze. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju w tvnmeteo.pl.
Jak poinformowała w czwartek przed godziną 7 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, miejscami na południowym wschodzie kraju, gdzie zalega jeszcze fragment frontu atmosferycznego, rozciągającego się od Finlandii po Bałkany, kłębią się chmury. Lokalnie występują ulewne opady deszczu i burze.
Gdzie jest burza?
Aktualnie burze występują w województwach:
- lubelskim, w rejonie miast i miejscowości: Piaski, Siedliszcze, Rejowiec Fabryczny, Chełm, Włodawa. Wyładowania zmierzają na północny wschód, w kierunku granicy;
- podkarpackim, w rejonie miast i miejscowości: Rzeszów, Łańcut, Kolbuszowa, Sokołów Małopolski, Leżajsk. Wyładowania zmierzają w kierunku Rudnika nad Sanem oraz Stalowej Woli.
Burze są umiarkowane z opadami do 15-30 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatrem w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
