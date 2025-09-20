To zjawisko astronomiczne było widoczne w biały dzień

Zakrycie Wenus przez Księżyc, 19.09.2025 Źródło: Mr SuperMole

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zakrycia Wenus przez Księżyc doszło tuż po godzinie 14 w piątek. Cienki sierp naszego naturalnego satelity wydawał się nasuwać na planetę. Po około 70 minutach Wenus ponownie pojawiła się na niebie, tym razem po drugiej stronie Księżyca, Moment "schowania się" planety udało się uchwycić astrofotografowi publikującemu w sieci pod pseudonimem Mr SuperMole.

Niełatwe warunki

Jak wyjaśnił w mediach społecznościowych autor nagrania, w piątek panowały niezbyt korzystne warunki do obserwacji zjawiska. Niebo było zachmurzone i wiał silny wiatr, co utrudniało wyśledzenie słabo oświetlonego Księżyca. Na dodatek obydwa obiekty znajdowały się stosunkowo blisko Słońca, najjaśniejszego ciała na dziennym niebie.

- Na szczęście tuż przez zakryciem Wenus przez Księżyc nastąpiło ich chwilowe odkrycie przez chmury - dodał Mr SuperMole. - Aż dziwne, że się udało - dodał.

Dzienne zakrycie Wenus przez Księżyc :) 19 sierpnia 2025, godzina 14:09. Aż dziwne, że się udało! Gęste chmury, dość... Posted by Mr SuperMole on Friday, September 19, 2025 Rozwiń

Portal space.com podał, że całkowite zakrycie Wenus było widoczne w Europie, Kanadzie i na Grenlandii, jak również części Azji i Afryki. Obserwatorzy ze Stanów Zjednoczonych mieli natomiast okazję oglądać zjawisko na nocnym niebie - chociaż nie widzieli samego zakrycia, mogli podziwiać Wenus tuż obok podświetlonego, wąziutkiego sierpa Księżyca.