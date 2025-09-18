Obieg wody na świecie staje się chaotyczny

Tuvalu zagrożone zmianami klimatu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak pisze w raporcie "State of Global Water Resources" Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), obecny cykl hydrologiczny charakteryzuje się gwałtownymi wahaniami. Albo mierzymy się z suszami, albo z powodziami, co negatywnie wpływa na rolnictwo i gospodarkę.

Cykl hydrologiczny

Cykl hydrologiczny to złożony system, w ramach którego woda krąży po Ziemi. Woda wyparowuje z gleby, jezior, rzek i unosi się do atmosfery, tworząc duże strumienie pary wodnej. Te natomiast mogą przemieszczać się na duże odległości, zanim ostatecznie opadną z powrotem na Ziemię w postaci deszczu lub śniegu. Zmiany klimatu zaburzają ten proces - zauważają naukowcy z WMO.

Skutki zmian klimatycznych Źródło: PAP

Susza, topnienie lodowców, powodzie

Według raportu WMO, 35 procent światowych dorzeczy doświadczyło w 2024 roku "normalnych warunków". Reszta, czyli prawie dwie trzecie, miało albo zbyt mało, albo zbyt dużo wody. To już szósty rok wyraźnej nierównowagi - piszą eksperci.

Warunki w dorzeczach rzek na świecie Źródło: WMO

2024 był trzecim rokiem z rzędu, w którym odnotowano bardzo dużą utratę lodu. Z raportu wynika, że straciliśmy 450 gigaton lodu. Rekordowa utrata wystąpiła w Skandynawii, na Svalbardzie i w Azji Północnej, podczas gdy w niektórych regionach, takich jak kanadyjska Arktyka i peryferie Grenlandii, straty były bardziej umiarkowane. Topnienie lodowców ma ogromny wpływ na podnoszenie się poziomu mórz i ryzyko powodzi, a także stanowi zagrożenie dla krajów, które wykorzystują lodowce do produkcji energii, nawadniania i pozyskiwania wody pitnej.

Rok ten był również najgorętszym w historii pomiarów, przez co wiele regionów borykało się z niedoborem wody i suszą. Poziom wody w amazońskich rzekach spadł do bezprecedensowo niskiego, a uprawy w takich regionach Stanów Zjednoczonych, jak Teksas, Oklahoma i Kansas uschły.

- Pomimo upałów i suszy, występowały również powodzie. Pojawiały się one częściej niż w poprzednich latach - powiedział Stefan Uhlenbrook, główny autor raportu i dyrektor ds. hydrologii, wody i kriosfery w WMO.

Ograniczony dostęp do wody

Jak pisze CNN, w 2024 roku Europa doświadczyła największych powodzi od 2013 roku. Huragan Helene spowodował katastrofalne powodzie w części Stanów Zjednoczonych, w wyniku których zginęło co najmniej 230 osób. Powodzie nawiedziły też Afrykę Zachodnią i Środkową. Doprowadziły do śmierci około 1500 osób.

Według danych United Nations Water, działającej pod auspicjami ONZ, 3,6 miliarda ludzi ma ograniczony dostęp do wody przez co najmniej jeden miesiąc w roku. Zdaniem ekspertów do 2050 r. liczba ta wzrośnie do ponad pięciu miliardów.

OGLĄDAJ: Ziemia się wali. Przez nas. "Warunki do przeżycia będą bardzo trudne" Zobacz cały materiał