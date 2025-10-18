"Chorzów się powiększył, w kosmosie"

Trajektoria asteroidy 2023 CX1 względem Ziemi Źródło: ESA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Planetoida 535266 otrzymała nazwę "Chorzów". Została odkryta 2 września 2013 roku w Rantiga Osservatorio we Włoszech przez polskich astronomów Michała Kusiaka i Michała Żołnowskiego. Ciało niebieskie należy do tak zwanego Pasa Głównego, czyli obszaru pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Krąży tam większość znanych planetoid Układu Słonecznego. Na pełen obieg wokół Słońca potrzebuje około 4,77 roku, a według obserwacji z teleskopu WISE jej średnica wynosi około 2,2 kilometra.

To kolejny przypadek, gdy nazwa polskiego miasta została upamiętniona w kosmosie - wcześniej podobny zaszczyt spotkał między innymi Kraków i Toruń.

Planetarium Śląskie Źródło: Dizzyrulez/Wirestock Creators/AdobeStock

Astronomiczne tradycje Chorzowa

Jak przekazał jeden z odkrywców, Michał Kusiak, decyzja o nazwaniu planetoidy na cześć śląskiego miasta została podjęta w ciągu niespełna tygodnia. Pomysł miał związek z wieloletnimi tradycjami astronomicznymi Chorzowa, gdzie od 70 lat działa najstarsze i największe w kraju Planetarium Śląskie. "Chorzów dla wielu z nas kojarzy się pozytywnie, gdyż jest centrum wielu wydarzeń nie tylko astronomicznych, ale także sportowych i kulturalnych, a historia osadnictwa i rozwoju miejscowości sięga XIII wieku" - napisał na Facebooku Kusiak. Prezydent miasta Szymon Michałek zaznaczył, że decyzja Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) ma dla miasta szczególne znaczenie. "Chorzów się powiększył! (...) Symbolicznie, bo nie na Ziemi, lecz w kosmosie" - napisał na swoich social mediach Michałek.

🌍 Chorzów się powiększył! 🚀 Stało się to decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej, symbolicznie - bo nie na ziemi,... Posted by Szymon Michałek - Prezydent Chorzowa on Friday, October 17, 2025 Rozwiń