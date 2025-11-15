Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Ten wybuch mógłby zedrzeć atmosferę z planety

Odkrycie
Animacja dysku i dżetów w młodej gwieździe HH 1177
Źródło: ESO/M. Kornmesser
Zespół europejskich naukowców zaobserwował koronalny wyrzut masy dokonany przez gwiazdę inną niż Słońce. Wyrzut energii był tak duży, że mógłby pozbawić atmosfery pobliską planetę.

Jak informuje Europejska Agencja Kosmiczna, zespół naukowców z Holenderskiego Instytutu Astronomii (ASTRON) po raz pierwszy w historii zaobserwował koronalny wybuch na innej gwieździe. Badacze wykorzystali do tego dwa europejskie obserwatoria - kosmiczny teleskop XMM-Newton oraz radioteleskop LOFAR. W takim wybuchu potężne ilości materii są wyrzucane z gwiazdy w przestrzeń. Zjawiska te są dobrze poznane w przypadku naszego Układu Słonecznego, gdzie są kluczowym czynnikiem wpływającym na słoneczną pogodę.

- Astronomowie od dziesięcioleci chcieli zaobserwować koronalny wyrzut (CME) na innej gwieździe - podkreślił Joe Callingham z Holenderskiego Instytutu Radioastronomii (ASTRON), autor badania opublikowanego kilka dni temu w magazynie "Nature". - Wcześniejsze doniesienia jedynie sugerowały ich istnienie lub wskazywały na ich możliwą obecność, ale nigdy jednoznacznie nie potwierdziły, że materia rzeczywiście wydostała się w przestrzeń kosmiczną. Nam udało się to po raz pierwszy - dodał.

Naukowiec i jego zespół wykryli przede wszystkim sygnał radiowy, który towarzyszy powstającej w trakcie wybuchu fali uderzeniowej. Z pomocą teleskopu XMM-Newton udało się natomiast określić temperaturę, rotację i jasność gwiazdy. Wspomniana, oddalona o 130 lat świetlnych gwiazda StKM 1-1262 to dużo chłodniejszy od Słońca czerwony karzeł. Naukowcy tłumaczą, że jest od Słońca 2 razy lżejszy, obraca się 20 razy szybciej, a jego pole magnetyczne jest aż 300 razy silniejsze, niż Słońca. Jak podkreślają specjaliści, większość planet w naszej galaktyce okrąża takie właśnie gwiazdy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Światła północy i południa ozdobiły niebo

Światła północy i południa ozdobiły niebo

Ciekawostki
Przez Drogę Mleczną przechodzi ogromna fala. Naukowcy nie wiedzą dlaczego

Przez Drogę Mleczną przechodzi ogromna fala. Naukowcy nie wiedzą dlaczego

Warunki niezdatne do podtrzymania życia

Wyrzucona w wybuchu materia poruszała się tymczasem z prędkością 2,4 tys. km/s. W trakcie wybuchów na Słońcu taka prędkość materii zdarza się tylko raz na dwa tysiące eksplozji. Zdaniem badaczy wybuch był tak silny, że z pobliskich planet usunąłby całą atmosferę. Odkrycie ma więc ogromne znaczenie dla poszukiwania życia w kosmosie - planety krążące wokół tak aktywnych gwiazd byłyby często pozbawiane atmosfery i niezdatne do podtrzymania życia.

- Nie jesteśmy już ograniczeni do ekstrapolowania naszej wiedzy o słonecznych wyrzutach koronalnych na inne gwiazdy. Wygląda na to, że intensywna pogoda kosmiczna może być jeszcze bardziej ekstremalna wokół mniejszych gwiazd - głównych gospodarzy potencjalnie nadających się do zamieszkania egzoplanet. Ma to istotne konsekwencje dla tego, w jaki sposób takie planety utrzymują swoje atmosfery i na ile mogą podtrzymywać życie w dłuższej perspektywie - zwrócił uwagę Henrik Eklund z Europejskiego Centrum Badań i Technologii Kosmicznych (ESTEC) w Noordwijk.

Autorka/Autor: dd

Źródło: ESA, PAP, Nature

Źródło zdjęcia głównego: ESA Science/X

Udostępnij:
TAGI:
KosmosEuropejska Agencja Kosmiczna
Czytaj także:
Modlitwy o deszcz w Iranie
Najgorszy kryzys od dziesiątek lat, w kraju modły
Świat
Opady w Kalifornii
"Wszyscy powinni być gotowi do natychmiastowej ewakuacji"
Świat
IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem
Drogi skute lodem, marznący deszcz. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Miejscami przyda się zimowa kurtka
Miejscami przyda się zimowa kurtka
Prognoza
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Tu silniej powieje. Na dniach we znaki da się oblodzenie
Prognoza
Zeerijp
"To był strasznie głośny huk"
Świat
Deszcz, jesień
Temperatura podzieli Polskę
Prognoza
Sztorm Claudia uderza w Wyspy Brytyjskie
Claudia naciera na Wielką Brytanię
Świat
shutterstock_1258424203
Pierwsze opady śniegu i nocny mróz. Pogoda
Prognoza
Członkowie misji Shenzhou-20 wrócili na Ziemię
Wrócili na Ziemię po starciu z kosmicznym śmieciem
Świat
Tajlandia. Przerwanie wału przeciwpowodziowego doprowadziło do powodzi
Fale przerwały wał, domy znalazły się pod wodą
Świat
Blechnum orientale
Najcenniejsze metale świata w paproci. To może zrewolucjonizować ich wydobycie
Nauka
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Lało, osunęła się ziemia. Trwa akcja poszukiwawcza
Świat
Rakieta New Glenn firmy Blue Origin wyniosła dwie satelity, które zmierzają na Marsa
Rakieta New Glenn po pierwszym starcie. Dołączyła do elitarnego grona
Nauka
Orkan Claudia przyniósł do Hiszpanii wysokie fale
Orkan nad Hiszpanią i Portugalią. Są ofiary śmiertelne
Świat
Deszczowa niedziela
W części kraju będzie mokro. Pogoda na dziś
Prognoza
Trzmiele
"Zaskakująca zdolność". Trzmiele odczytały kod
Nauka
Nocą miejscami popada deszcz
Nocą do Polski wkroczy front. W części kraju zacznie padać
Prognoza
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Światła północy i południa ozdobiły niebo
Ciekawostki
Deszcz ze śniegiem
Zmarzniemy. Średnio w ciągu doby będzie od 0 do 5 stopni
Prognoza
Skutki wylania jeziora zaporowego na rzece Matai'an
Wylało jezioro zaporowe. Wioski pod wodą, błotem i gruzem
Świat
Nad Wielką Brytanię nadciąga burza Claudia
Ulewy w Wielkiej Brytanii. W 24 godziny może spaść tyle deszczu, ile w miesiąc
Świat
Smog w Nowym Delhi
Dym z pól uprawnych zatruwa największe miasto świata
Smog
Jesień, wyż, pogodnie
W czwartek będzie ciepło, aura dopisze
Prognoza
Międzynarodowy zespół naukowców odkrył w Australii najstarsze skorupki jaj krokodyli
Wspinały się po drzewach i polowały jak lamparty
Nauka
Zorza polarna
Dwie wyjątkowe noce. Mogą przynieść najsilniejsze od lat zorze polarne
Świat
Pochmurna, mglista, chłodna noc
Czeka nas zimna noc, w dzień mocniej powieje
Prognoza
Wulkan Santa Bárbara - zdjęcie poglądowe
W Portugalii budzi się wulkan
Świat
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Nawet 18 stopni, a potem przydadzą się zimowe opony
Prognoza
"Dwugłowy" robak (bez drugiego zooida) - wybarwione mięśnie (zielony) i mózg (czerwony)
Tak wyglądają dwugłowe robaki. Odkryli je Polacy
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica