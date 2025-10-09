Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Nieoczekiwana reakcja na zmiany klimatu

Nocek rudy
Tak rodzą się nietoperze. Niezwykłe nagranie
Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Dni stają się coraz krótsze, a temperatura powietrza spada. Część zwierząt migruje na południe w poszukiwaniu cieplejszym regionów, inne - w tym nietoperze - przygotowują się do hibernacji. Zmiany klimatu spowodowane działalnością człowieka powodują, że długość zimowego snu wielu gatunków zwierząt się skraca. Nie dotyczy to jednak nocka rudego.

Eksperci z Uniwersytetu w Greifswaldzie donoszą, że nocek rudy (Myotis daubentonii) wchodzi w stan hibernacji o cały miesiąc wcześniej niż 13 lat temu. Artykuł na ten temat został opublikowany na początku października w czasopiśmie "Global Change Biology".

Wieloletnie badania

"Niezwykłe jest to, że mimo dłuższej hibernacji nietoperze nie zwiększają swoich zapasów tłuszczu" - piszą naukowcy. Oznacza to, że zwierzęta muszą przetrwać dodatkowy miesiąc, korzystając z tych samych zapasów energii. Stanowi to potencjalne wyzwanie dla ich przetrwania w miarę postępujących zmian klimatu.

Te zaskakujące wyniki pochodzą z badań przeprowadzonych w latach 2007-2023. W ich ramach ich 4000 nietoperzy, należących do dwóch gatunków, zostało indywidualnie oznakowanych małymi transponderami RFID i monitorowanych w ich zimowiskach za pomocą automatycznych urządzeń rejestrujących. Zarejestrowane dane dostarczyły informacji o tym, kiedy każde z oznakowanych zwierząt przybyło do zimowiska i kiedy opuściło je ponownie wiosną. Badania przeprowadzono w mieście Münster (Nadrenia Północna-Westfalia).

Nocek rudy
Nocek rudy
Źródło: AdobeStock

Różne zachowania

Monitorowano nietoperze hibernujące w 60-metrowej studni położonej w mieście Münster. W miejscu tym w zimowy sen zapadały nie tylko nocki rude, ale też i nocki Natterera (Myotis nattereri). Jednak oba te gatunki wykazały zupełnie różne reakcje na zmieniający się klimat. Nocki Natterera były wrażliwsze na cieplejsze i krótsze zimy, a ich okres hibernacji, podobnie jak ssaków, się skraca. Natomiast okres hibernacji nocków rudych w ciągu kilkunastu lat wydłużył się o cały miesiąc.

Dlaczego nocki rude "śpią" dłużej? - Nie tylko nietoperze reagują na zmiany klimatu. Głównym pożywieniem nocka rudego są owady, które spędzają stadium larwalne w wodzie. Kiedy wylęgają się chmarami, zapewniają idealne warunki do polowania dla tego gatunku - mówiła dr Gabriella Krivek z Uniwersytetu w Greifswaldzie. Zjawiska te są powiązane czasowo z sezonowym ocieplaniem się zbiorników wodnych. - Zbiorniki wodne szybciej robią się ciepłe w wyniku zmian klimatu. W rezultacie nocki rude mogą mieć trudności ze znalezieniem pożywienia we wczesnej jesieni, dlatego też wcześniej zapadają w sen zimowy - dodała.

Grupa nocków Natterera
Grupa nocków Natterera
Źródło: M. Kepel/PTOP Salamandra

Strategie hibernacji mogą mieć wpływ na długoterminowe przetrwanie

- Fenologia, w przypadku nietoperzy początek i koniec corocznego okresu hibernacji, zaskakująco szybko dostosowuje się do zmian klimatycznych u badanych gatunków nietoperzy. Wraz z dalszym wzrostem temperatury kontrastujące strategie hibernacji mogą mieć znaczący wpływ na długoterminowe przetrwanie badanych przez nas gatunków - mówi Frauke Meier, doktorantka na Uniwersytecie w Greifswaldzie i autorka badania. - Wydaje się, że mniej zdolne do przystosowania się do nowych warunków są zwłaszcza młode zwierzęta, które generalnie mają wyższy wskaźnik śmiertelności w zimie niż dorosłe osobniki. W pierwszym roku życia udają się do swoich zimowisk później niż dorosłe osobniki. Brak pożywienia może przyczynić się do jeszcze mniejszych szans na przeżycie - zauważa dr Krivek. Dodała, że konieczne są dalsze badania, aby wyjaśnić dokładne powiązania między zmianami czasowymi w hibernacji a kondycją poszczególnych zwierząt lub rozwojem całej populacji.

- Wyniki mają szczególne znaczenie dla ochrony przyrody - mówi dr Krivek. Na przykład w Niemczech nietoperze są chronione przepisami, które ograniczają dostęp ludzi do zimowisk w okresie od 1 października do 31 marca. Wyniki najnowszych badań pokazują jednak, że okres ten nie obejmuje już w pełni fazy hibernacji nocka rudego i dlatego należy go dostosować.

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: phys.org

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaZmiany klimatuzmiana klimatuglobalne ocieplenie
Czytaj także:
Tajfun Halong - prędkość wiatru
Tajfun przyniósł porywisty wiatr. "Upewnij się, że jesteś bezpieczny"
Świat
Jesień, deszcz
Czeka nas pochmurny dzień z przelotnymi opadami
Prognoza
Priscilla przyniosła wysokie fale w meksykańskim stanie Jalisco
Środek sezonu huraganowego. Dzieje się na Pacyfiku i Atlantyku
Świat
Biedronki, inwazja
Szturmują domy. "Zostawcie je w spokoju"
Świat
Deszczowa noc
U jednych 12 stopni w nocy, u drugich - za dnia
Prognoza
Cistanthe longiscapa jest w stanie przetrwać ekstremalne warunki panujące na Atakamie
Rośnie na najsuchszej pustyni świata. Badacze chcą poznać jego sekret
Nauka
Meteor przelatujący na niebie
Maksimum roju Drakonidów. Obserwacja nie będzie taka łatwa
Polska
Rumunia
Powódź całkowicie odcięła gminę od świata
Świat
Jesień, deszcz, okno, książka, herbata
Nadchodzą pochmurne dni. Gdzie będzie padać?
Prognoza
Albania
"Czasy, kiedy dzieci pływały w rzece, dawno minęły"
Świat
Niedźwiedź w sklepie
Niedźwiedź wtargnął do sklepu, dwie osoby zostały ranne
Świat
Prognozowane opady na weekend
Nor'easter zagraża USA. Niesie powodzie i wichury
Świat
usa
Trzeci najbardziej deszczowy dzień w historii tego miasta
Świat
indie
Masy błota spadły na autobus. Wielu zabitych, w tym dzieci
Świat
tw poranek-0002
W prognozach "widać większe ochłodzenie"
Prognoza
Akcja ratunkowa w Tybecie
Śnieżyce uwięziły kilkaset osób na wiele dni
Świat
Uwaga na mgły
Niebezpieczna aura o poranku. Tutaj należy uważać
Prognoza
Będą miejsca, gdzie może spaść deszcz
Dziś na termometrach do 17 stopni
Prognoza
Uchatek grzywiasty
Dron pomógł uratować rannego uchatka grzywiastego
Świat
Zbliża się kolejna zmiana czasu
Zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?
Ciekawostki
Nocą miejscami popada deszcz
Przed nami mglista i deszczowa noc
Prognoza
Błędne ogniki pojawiają się w legendach
Błędne ogniki mogą skrywać sekret powstania życia
Nauka
Lokalizacja wtorkowego trzęsienia ziemi
Wstrząsy odczuto w jednym z największych miast kraju
Świat
Pojawią się opady deszczu
Czeka nas atlantycka pogoda. Co widać w prognozie
Prognoza
Morze Północne
Morza północnej Europy się przegrzały. Ma się to zdarzać coraz częściej
Nauka
Zamieć śnieżna uwięziła turystów w Himalajach
Odgarniali śnieg za pomocą garnków. "Było bardzo mokro i zimno"
Świat
Pociąg towarowy, w który uderzyło tornado EF5
Okres "posuchy" zakończony. To tornado było ekstremalne
Świat
Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) - zdj. poglądowe
Te popularne grzyby mają supermoce i mogą nas uratować
Agnieszka Stradecka
Powodzie w Hanoi po tajfunie
Stolica znów pod wodą. "Mam obawy, że wkrótce stanie się to normą"
Świat
Atak bielika na stado łysek
Bielik zaatakował stado łysek. Niezwykłe nagranie
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica