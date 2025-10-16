Miał długą szyję i żył około 230 milionów lat temu

Żył około 230 milionów lat temu Źródło: CONICET / Martin Hechenleitner / Malena Juarez / Gabriel Diaz Yanten, Reuters

Na terenie stanowiska archeologicznego Quebrada de Santo Domingo w Argentynie znaleziono niemal kompletny szkielet roślinożernego dinozaura. Nowo odkryty gatunek nazwano Huayracursor jaguensis. Jak donoszą paleontolodzy, żył on około 230 milionów lat temu. To jeden z najstarszych gatunków dinozaurów - piszą eksperci. Odkrycie to zostało opisane w artykule opublikowanym w czasopiśmie "Nature".

Quebrada de Santo Domingo jest położone w prowincji La Rioja, na wysokości ponad 3000 metrów nad poziomem morza.

Dinozaur Źródło: CONICET / Martin Hechenleitner / Malena Juarez / Gabriel Diaz Yanten, Reuters

Żył pod koniec triasu

Z analizy kości części czaszki, kręgosłupa oraz kończyn przednich i tylnych wynika, że Huayracursor jaguensis miał długą szyję i był dużych rozmiarów. Żył pod koniec triasu. W okresie tym, jak zaznaczają naukowcy, zaczęły pojawiać się pierwsze dinozaury i przodkowie ssaków.

- To pierwszy i najstarszy dinozauromorf, jakiego kiedykolwiek scharakteryzowano - powiedziała Julia Desojo, prezeska argentyńskiego stowarzyszenia paleontologicznego.

Dinozauromorfy (Dinosauromorpha) to grupa archozaurów obejmująca Dinosauria i organizmy blisko spokrewnione.

Skamieniałość została odkryta przez wielodyscyplinarny zespół ekspertów z takich instytucji jak Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tran (CRILAR), Museo Argentino de Ciencias Naturales i kilku uniwersytetów krajowych.