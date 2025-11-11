Pszczoła z "diabelskimi rogami". Niezwykłe odkrycie

Nowy gatunek pszczoły odkryty w Australii Zachodniej (wideo bez dźwięku) Źródło: Kit Prendergast

Pszczołę Megachile lucifer odkryto podczas obserwacji krytycznie zagrożonego wyginięciem rzadkiego kwiatu, który rośnie tylko w rejonie szczytu górskiego Bremer Range w stanie Australia Zachodnia. Owada opisano w artykule opublikowanym w czasopiśmie "Journal of Hymenoptera Research".

- Niesamowite, wyraźnie widoczne rogi na głowie mają tylko samice tego gatunku - powiedziała doktorka Kit Prendergast z Curtin University, główna autorka artykułu. - Kiedy opisywałam nowo odkryty gatunek, oglądałam akurat serial "Lucyfer". Nazwa głównego bohatera serialu idealnie pasowała do tego owada. Jestem wielką fanką tej postaci, więc wybór był oczywisty - dodała. Jak zauważyła ekspertka, słowo "lucyfer" oznacza po łacinie "niosący światło", ale jest to również żartobliwe nawiązanie do diabelskiego wyglądu pszczoły.

Pszczoła Megachile lucifer Źródło: Kit Prendergast

Pszczoła z rogami. "Wciąż mamy jeszcze wiele do odkrycia"

Doktor Kit Prendergast przypuszcza, że rogi u samic tego gatunku pszczoły mogą służyć jako mechanizm obronny lub jako narząd służący do zbierania pyłku czy nektaru. Nie wyklucza też, że mogą one pełnić funkcję miejsca gromadzenia materiału potrzebnego do budowy gniazd.

- To pierwszy od ponad 20 lat nowo opisany przedstawiciel tej grupy pszczół. To pokazuje, jak wciąż mamy jeszcze wiele do odkrycia - powiedziała naukowczyni. Dodała też, że to odkrycie pokazuje, jak ważna jest ochrona siedlisk. - Nowy gatunek został znaleziony na tym samym obszarze, gdzie rośnie zagrożony wyginięciem dziki kwiat. Oba gatunki mogą być zagrożone - podkreśliła.

Pszczoła Megachile lucifer Źródło: Kit Prendergast