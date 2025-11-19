NASA pokazała nowe zdjęcia komety. Niektórzy myślą, że to UFO

Trajektoria 3I/ATLAS Źródło: NASA/JPL

W środę po godzinie 21 NASA udostępniła nowe zdjęcia międzygwiezdnej komety 3I/ATLAS. Została ona odkryta w lipcu przez system wczesnego ostrzegania przed zbliżającymi się do Ziemi asteroidami ATLAS. Dostrzegł ją jeden teleskopów programu, zlokalizowany w gminie Rio Hurtado w prowincji Limari w centralnej części Chile.

Od momentu wykrycia kometa była uważnie obserwowana przez astronomów. Jej nietypowa trajektoria wskazywała, że przelatuje przez Układ Słoneczny, ale pochodzi bardzo odległych części kosmosu.

Nowe zdjęcie komety 3I/ATLAS Źródło: NASA

Marsjański łazik Perseverance uchwycił kometę 3I/ATLAS Źródło: NASA

Sonda kosmiczna Psyche zrobiła zdjęcie komecie 3I/ATLAS Źródło: NASA

Kometa 3I/ATLAS Źródło: NASA

Wytwór technologii kosmitów? "Nonsens"

Jeden z naukowców zasugerował, że ze względu na tę trajektorię 3I/ATLAS tak naprawdę nie jest kometą, a wytworem technologii kosmitów. Środowisko naukowe w większości nie zgodziło się z tym poglądem.

- Jeśli chodzi o hipotezę dotyczącą statku kosmicznego obcych, to jak zwykle obowiązuje zasada, że nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów - skomentował Larry Denneau, astronom z Hawajów i jeden z głównych badaczy pracujących przy projekcie ATLAS. - Wszystkie dotychczasowe dowody wskazują na to, że obiekt zachowuje się bardzo podobnie do komety z Układu Słonecznego. Jego trajektorię można wyjaśnić grawitacją Słońca. Nic nie wskazuje na to, aby było inaczej - podkreślił.

Jak wskazał badacz, kometa nie zwolniła ani nie zmieniła swojej trajektorii w żaden niezwykły sposób. - Przez kilka miesięcy znajdowała się za Słońcem, a teraz, gdy znów możemy ją zobaczyć, znajduje się dokładnie tam, gdzie powinna być - podsumował Denneau.

- Pomysł, że 3I/ATLAS jest statkiem kosmicznym, to po prostu nonsens. Nie ma na to żadnych dowodów Równie dobrze można by twierdzić, że Księżyc jest zrobiony z sera - ocenił Denneau.

Kometa 3I/ATLAS Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

3I/ATLAS nie jest zagrożeniem dla Ziemi

Jak poinformowała NASA, 3I/ATLAS nie stanowi zagrożenia dla Ziemi i nie zbliży się do naszej planety na odległość mniejszą niż około 270 milionów kilometrów. W zeszłym miesiącu kometa przeleciała w odległości około 30 milionów kilometrów od Marsa.

- To jest kometa, która uformowała się w innym układzie planetarnym, najprawdopodobniej osiem miliardów lat temu, co oznacza, że jest ona starsza od naszego Układu Słonecznego - zwrócił uwagę Chris Lintott, astrofizyk z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Nasz system planetarny ukształtował się około 4,5 miliarda lat temu.

Jak dotąd wydaje się, że kometa składa się z tych samych substancji, które obserwujemy w kometach obecnych w naszym Układzie Słonecznym [...]. Zauważyliśmy również cyjanek, co jest normalne w przypadku komet, oraz dużą ilość niklu, co jest nieco zaskakujące, ale nie bezprecedensowe. Podobne substancje zaobserwowaliśmy w poprzedniej komecie międzygwiezdnej 2I/Borisov oraz w niektórych kometach Układu Słonecznego - wskazał Chris Lintott.

Jak ocenił Larry Denneau, astronom z Hawajów i jeden z głównych badaczy przy ATLAS, 3I/ATLAS niebawem wyleci z naszego Układu Słonecznego. Zbliżył się do Słońca w październiku, natomiast do Ziemi zbliży się najbardziej za około miesiąc.

3I/ATLAS jest trzecim międzygwiezdnym obiektem przelatującym przez nasz Układ Słoneczny, który zaobserwowali astronomowie. W 2017 roku natrafiono na kometę 1I/'Oumuamua, a w 2019 roku - na kometę 2I/Borisov.

Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS Źródło: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)

