Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

NASA pokazała nowe zdjęcia komety. Niektórzy myślą, że to UFO

Nowe zdjęcie komety 3I/ATLAS
Trajektoria 3I/ATLAS
Źródło: NASA/JPL
NASA pokazała nowe zdjęcia międzygwiezdnej komety, być może starszej od naszego Układu Słonecznego. Jak wskazują naukowcy, jej trajektoria jest dość nietypowa. Pojawiły się głosy, że może ona być wytworem technologii kosmitów. W TVN24 BiS i w TVN24+ można było zobaczyć program specjalny.

W środę po godzinie 21 NASA udostępniła nowe zdjęcia międzygwiezdnej komety 3I/ATLAS. Została ona odkryta w lipcu przez system wczesnego ostrzegania przed zbliżającymi się do Ziemi asteroidami ATLAS. Dostrzegł ją jeden teleskopów programu, zlokalizowany w gminie Rio Hurtado w prowincji Limari w centralnej części Chile.

Od momentu wykrycia kometa była uważnie obserwowana przez astronomów. Jej nietypowa trajektoria wskazywała, że przelatuje przez Układ Słoneczny, ale pochodzi bardzo odległych części kosmosu.

Nowe zdjęcie komety 3I/ATLAS
Nowe zdjęcie komety 3I/ATLAS
Źródło: NASA
Marsjański łazik Perseverance uchwycił kometę 3I/ATLAS
Marsjański łazik Perseverance uchwycił kometę 3I/ATLAS
Źródło: NASA
Sonda kosmiczna Psyche zrobiła zdjęcie komecie 3I/ATLAS
Sonda kosmiczna Psyche zrobiła zdjęcie komecie 3I/ATLAS
Źródło: NASA
Kometa 3I/ATLAS
Kometa 3I/ATLAS
Źródło: NASA
OGLĄDAJ: Kosmiczny przełom i zdjęcia, jakich nigdy wcześniej nie widzieliśmy
pc

Kosmiczny przełom i zdjęcia, jakich nigdy wcześniej nie widzieliśmy

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Wytwór technologii kosmitów? "Nonsens"

Jeden z naukowców zasugerował, że ze względu na tę trajektorię 3I/ATLAS tak naprawdę nie jest kometą, a wytworem technologii kosmitów. Środowisko naukowe w większości nie zgodziło się z tym poglądem.

- Jeśli chodzi o hipotezę dotyczącą statku kosmicznego obcych, to jak zwykle obowiązuje zasada, że nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów - skomentował Larry Denneau, astronom z Hawajów i jeden z głównych badaczy pracujących przy projekcie ATLAS. - Wszystkie dotychczasowe dowody wskazują na to, że obiekt zachowuje się bardzo podobnie do komety z Układu Słonecznego. Jego trajektorię można wyjaśnić grawitacją Słońca. Nic nie wskazuje na to, aby było inaczej - podkreślił.

Jak wskazał badacz, kometa nie zwolniła ani nie zmieniła swojej trajektorii w żaden niezwykły sposób. - Przez kilka miesięcy znajdowała się za Słońcem, a teraz, gdy znów możemy ją zobaczyć, znajduje się dokładnie tam, gdzie powinna być - podsumował Denneau.

- Pomysł, że 3I/ATLAS jest statkiem kosmicznym, to po prostu nonsens. Nie ma na to żadnych dowodów Równie dobrze można by twierdzić, że Księżyc jest zrobiony z sera - ocenił Denneau.

Kometa 3I/ATLAS
Kometa 3I/ATLAS
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

3I/ATLAS nie jest zagrożeniem dla Ziemi

Jak poinformowała NASA, 3I/ATLAS nie stanowi zagrożenia dla Ziemi i nie zbliży się do naszej planety na odległość mniejszą niż około 270 milionów kilometrów. W zeszłym miesiącu kometa przeleciała w odległości około 30 milionów kilometrów od Marsa.

- To jest kometa, która uformowała się w innym układzie planetarnym, najprawdopodobniej osiem miliardów lat temu, co oznacza, że jest ona starsza od naszego Układu Słonecznego - zwrócił uwagę Chris Lintott, astrofizyk z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Nasz system planetarny ukształtował się około 4,5 miliarda lat temu.

Jak dotąd wydaje się, że kometa składa się z tych samych substancji, które obserwujemy w kometach obecnych w naszym Układzie Słonecznym [...]. Zauważyliśmy również cyjanek, co jest normalne w przypadku komet, oraz dużą ilość niklu, co jest nieco zaskakujące, ale nie bezprecedensowe. Podobne substancje zaobserwowaliśmy w poprzedniej komecie międzygwiezdnej 2I/Borisov oraz w niektórych kometach Układu Słonecznego - wskazał Chris Lintott.

Jak ocenił Larry Denneau, astronom z Hawajów i jeden z głównych badaczy przy ATLAS, 3I/ATLAS niebawem wyleci z naszego Układu Słonecznego. Zbliżył się do Słońca w październiku, natomiast do Ziemi zbliży się najbardziej za około miesiąc.

3I/ATLAS jest trzecim międzygwiezdnym obiektem przelatującym przez nasz Układ Słoneczny, który zaobserwowali astronomowie. W 2017 roku natrafiono na kometę 1I/'Oumuamua, a w 2019 roku - na kometę 2I/Borisov.

Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Źródło: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)
Ta kometa nie przestaje zaskakiwać naukowców
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ta kometa nie przestaje zaskakiwać naukowców

Autorka/Autor: jzb

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: NASA

Udostępnij:
TAGI:
KosmosNASA
Czytaj także:
Śnieg, Niemcy
U naszych sąsiadów spadł śnieg. "Jest cudownie"
Świat
mroz snieg wieczor noc park shutterstock_1008198277
Nocą ściśnie mróz, możliwe oblodzenia
Prognoza
Śnieg, trudne warunki na drogach, śnieżyca, ślisko, oblodzenie
Obfite opady śniegu. IMGW może wydać pomarańczowe alarmy
Prognoza
Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie
"Kto nie strzeże ogrodu, staje się jego niszczycielem"
Świat
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
Masa śniegu może spaść w 12 godzin
Prognoza
Smog w Delhi
"Osoby, które były zdrowe, chorują"
Smog
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
"Leżałem w łóżku, gdy woda mnie porwała"
Świat
Kometa 3I/ATLAS
NASA pokaże nowe zdjęcia obiektu, który rozpala wyobraźnię
Nauka
shutterstock_2384665027
Na termometrach zobaczymy kilka stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Akcja ratunkowa
Utknął w bagnie. Nagranie z akcji ratunkowej
Świat
Południowa Patagonia
Śnieżyca w parku narodowym. Zginęło pięcioro turystów
Świat
Zima, dosypie śniegu
Atak zimy. Może spaść 20 centymetrów śniegu
Prognoza
Mróz w nocy
W wielu miejscach temperatura spadnie poniżej zera
Prognoza
snieg shutterstock_2514888709_1
Pogoda na pięć dni. Dosypie śniegu, nocami ściśnie mróz
Prognoza
Śnieg
Spadł śnieg. Zimowa aura nastała w części kraju
Polska
Zimowy listopad w Zakopanem
Zima zawitała w góry. Pokrywa śnieżna coraz grubsza
Polska
Skutki powodzi w gminie Samaipata w Boliwii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Stan wyjątkowy, są zaginieni
Świat
Maskonury
Ile plastiku zabija zwierzęta morskie? Mniej niż myślano
Nauka
Batracomorphus stictopterus
Skaczą jak żaby i żyją w głębi dżungli. Odkryto siedem nowych gatunków
Nauka
Skutki przejścia rzeki atmosferycznej przez Kalifornię
Rzeka atmosferyczna zalała Kalifornię. Nie żyje siedem osób
Świat
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
Ruszył na pomoc sąsiadce, porwała go lawina błotna. Zginęli obydwoje
Świat
Śnieg, park
Chłodny dzień z zimowymi opadami
Prognoza
Smog w Indiach
Powietrze tak toksyczne, że zabrakło skali
Smog
Nocą miejscami popada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg
Prognoza
Gatunek ryby Moema claudiae
Obawiano się, że wymarła. Odnalazła się po 20 latach
Nauka
pogoda zima snieg shutterstock_2573084101_1
-10 stopni nocami i przelotny śnieg w całym kraju
Prognoza
Zimowa aura na Przełęczy Okraj
Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
Polska
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
Świat
Powódź w zachodniej części Iranu
Ziemia tak sucha, że kraj nawiedziła powódź
Świat
KOPALNIE
Kopalnia wali się na tłum górników. Wstrząsające nagranie
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica