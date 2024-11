"Efekt morza", nietypowe burze, wichury, niż genueński. Czeka nas trudny czas

"Efekt morza"

- Proces tworzenia się wypiętrzonych chmur Cumulonimbus, które najczęściej kojarzymy z okresem letnim, jest związanych z "efektem morza", w literaturze spotykanym też jako "efekt jeziora". Polega on na tym, że cieplejszy, duży akwen wodny, w tym przypadku Bałtyk, w zetknięciu z napływem chłodniejszej i chwiejnej masy powietrza oraz dużą dynamiką przepływu powoduje rozbudowę chmur Cumulonimbus, a nawet burz z intensywnymi opadami. Mogą się one pojawiać się do 40-60 kilometrów w głąb lądu - tłumaczy Wakszyński.

Chwila oddechu

Bardzo niebezpieczne warunki

- Ważną rolę w tym odegra niż Quiteria, aktualnie znajdujący się w rejonie północnego Atlantyku, który jeszcze w niedzielę będzie wyglądał dosyć niewinne. W kolejnych dniach, podczas wędrówki w stronę Europy, będzie się pogłębiał. W poniedziałek znajdzie się w rejonie Irlandii, we wtorek w rejonie Holandii, a w środę, co kluczowe dla nas, przemieścić się powinien nad południową Szwecję. Taki scenariusz dla Polski jest umiarkowanie optymistyczny, ponieważ choć nie powinno zasypać nas kilkadziesiąt centymetrów śniegu, to nie oznacza, że śnieg się nie pojawi. Powinien on stosunkowo szybko przechodzić w opady mieszane. Pesymistyczną i niestety pewną informacją jest silny i bardzo silny wiatr w Polsce, związany z bardzo dużym spadkiem ciśnienia. W porywach przekraczał on będzie w wielu miejscach 70 kilometrów na godzinę, a lokalnie nawet 100 kilometrów na godzinę, mogąc powodować zniszczenia.