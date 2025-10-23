Łania rozbiła szybę w lokalu i zrobiła niezłe zamieszanie

Łania rozbiła szybę i zrobiła zamieszanie w bistro Źródło: Lush Wine Bistro/2025 Cable News Network All Rights Reserved

W środę w miejscowości Holmen w amerykańskim stanie Wisconsin doszło do nietypowego zdarzenia, które na długo może zapaść w pamięci pracowników i klientów pewnego winiarskiego bistro. Do lokalu wpadła łania, czyli samica jelenia.

Nietypowy gość w lokalu

Według relacji świadków, zwierzę przebiegło przez ruchliwą ulicę. Po chwili wpadło prosto przez szybę witryny lokalu, powodując niemałe zamieszanie.

Łania wyglądała na wystraszoną. Przeskoczyła nad barem i po kilku sekundach przeskoczyła go ponownie, znajdując wyjście na zewnątrz, na patio lokalu. Szamotanina została zarejestrowana na nagraniu.

- (Zwierzę - red.) stało tam, zorientowało się, gdzie jest i wyszło bocznymi drzwiami - opowiedziała Britney Pietrek, właścicielka lokalu.

Pomimo tego, że zwierzę wyrządziło znaczne szkody, nie wydawało się ranne i szybko odeszło z miejsca zdarzenia.