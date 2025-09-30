Grzyby. Już nawet nasi przodkowie mogli się nimi zajadać

Gdy myślimy o diecie ssaków naczelnych, takich jak chociażby szympansy, większości z nas przychodzą do głowy owoce oraz liście. Naukowcy sugerują jednak, aby do tej listy dopisać grzyby. Zespół badaczy prowadził wieloletnie badań w Issa Valley w zachodniej Tanzanii. Zastanawiało ich, jak zwierzęta radzą sobie ze zdobywaniem pożywienia, a także w jaki sposób mniejsze osobniki unikają zagrożenia ze strony drapieżników konkurujących z nimi o dojrzałe owoce. Odpowiedzią na te pytania mogą być grzyby.
Szczegóły opisano na łamach czasopisma "Ecology and Evolution".
Pawiany kochają grzyby
W eksperymencie eksperci dokonali ponad 50 tysięcy obserwacji zachowania szympansów, pawianów masajskich i koczkodanów rudoogonowych. Zauważyli, że wszystkie badane gatunki spożywały grzyby, jednak dla każdej z grup pełniły one inną rolę. Na przykład szympansy i koczkodany rudoogonowe spożywały je podczas pory deszczowej, gdy grzybów było dużo, a dostęp do dojrzałych owoców - ograniczony.
Inaczej było w przypadku pawianów masajskich. Dla tych małp grzyby stanowiły ponad jedną dziesiątą diety, mimo że były dostępne tylko przez połowę roku. W dwóch miesiącach dieta pawianów składała się w jednej trzeciej z grzybów, co dowodzi, że były one preferowanym pożywieniem, a nie zamiennikiem dla owoców.
Badacze obserwowali także, w jaki sposób małpy dostosowują swoją dietę, aby zminimalizować konkurencję. W zachodniej Tanzanii naczelne mogą wykorzystywać grzyby w strategiczny sposób, aby poprawić efektywność żerowania oraz uniknąć walki o dojrzałe owoce, gdy ich liczba jest niewystarczająca dla wszystkich trzech gatunków.
Przodkowie człowieka mogli zajadać się grzybami
Zdaniem naukowców badanie wskazuje, że grzyby mogą stanowić sezonowe źródło pożywienia nawet dla dużych ssaków, takich jak małpy. Dostarczają białka i mikroelementów, potencjalnie mają także korzyści lecznicze. Według badaczy potwierdza to teorie, że grzyby mogły odgrywać ważną rolę w diecie wczesnych gatunków człowieka. Krajobraz zachodniej Tanzanii przypomina ten, w którym wyewoluowali przodkowie Homo sapiens.
Jak zaznaczyli naukowcy, grzyby były często pomijane w badaniach nad dietą dawnych gatunków człowieka. Nie pozostawiają one po sobie niewiele śladów w zapisie archeologicznym oraz nie ulegają procesowi fosylizacji, a więc nie zamieniają się w skamieniałości. DNA z płytki nazębnej neandertalczyka sprzed około 40 tysięcy lat ujawniło jednak ślady grzybów. Może to być wskazówką, że grzyby odgrywały ważniejszą rolę w życiu dawnych ludzi, niż wcześniej sądzono.
Badanie zadaje także pytanie o wspólną egzystencję ludzi i dzikich zwierząt. W wielu miejscach Tanzanii ludzie zbierają grzyby i sprzedają je na lokalnych targowiskach. Zmieniający się klimat i wzrost liczby ludzi, wywierające presję na zasoby naturalne, mogą jednak zwiększać rywalizację o grzyby między ludźmi a dziką fauną. Zrozumienie, kto je co i kiedy, może pomóc w zrównoważonym gospodarowaniu tymi surowcami.
