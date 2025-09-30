Grzyby. Już nawet nasi przodkowie mogli się nimi zajadać

Jak zbierać grzyby, aby uniknąć zatrucia Źródło: TVN24

Gdy myślimy o diecie ssaków naczelnych, takich jak chociażby szympansy, większości z nas przychodzą do głowy owoce oraz liście. Naukowcy sugerują jednak, aby do tej listy dopisać grzyby. Zespół badaczy prowadził wieloletnie badań w Issa Valley w zachodniej Tanzanii. Zastanawiało ich, jak zwierzęta radzą sobie ze zdobywaniem pożywienia, a także w jaki sposób mniejsze osobniki unikają zagrożenia ze strony drapieżników konkurujących z nimi o dojrzałe owoce. Odpowiedzią na te pytania mogą być grzyby.

Szczegóły opisano na łamach czasopisma "Ecology and Evolution".

Pawiany kochają grzyby

W eksperymencie eksperci dokonali ponad 50 tysięcy obserwacji zachowania szympansów, pawianów masajskich i koczkodanów rudoogonowych. Zauważyli, że wszystkie badane gatunki spożywały grzyby, jednak dla każdej z grup pełniły one inną rolę. Na przykład szympansy i koczkodany rudoogonowe spożywały je podczas pory deszczowej, gdy grzybów było dużo, a dostęp do dojrzałych owoców - ograniczony.

Inaczej było w przypadku pawianów masajskich. Dla tych małp grzyby stanowiły ponad jedną dziesiątą diety, mimo że były dostępne tylko przez połowę roku. W dwóch miesiącach dieta pawianów składała się w jednej trzeciej z grzybów, co dowodzi, że były one preferowanym pożywieniem, a nie zamiennikiem dla owoców.

Badacze obserwowali także, w jaki sposób małpy dostosowują swoją dietę, aby zminimalizować konkurencję. W zachodniej Tanzanii naczelne mogą wykorzystywać grzyby w strategiczny sposób, aby poprawić efektywność żerowania oraz uniknąć walki o dojrzałe owoce, gdy ich liczba jest niewystarczająca dla wszystkich trzech gatunków.

Russula, jeden z jadalnych rodzajów grzybów rosnących w Tanzanii Źródło: Shutterstock

Przodkowie człowieka mogli zajadać się grzybami

Zdaniem naukowców badanie wskazuje, że grzyby mogą stanowić sezonowe źródło pożywienia nawet dla dużych ssaków, takich jak małpy. Dostarczają białka i mikroelementów, potencjalnie mają także korzyści lecznicze. Według badaczy potwierdza to teorie, że grzyby mogły odgrywać ważną rolę w diecie wczesnych gatunków człowieka. Krajobraz zachodniej Tanzanii przypomina ten, w którym wyewoluowali przodkowie Homo sapiens.

Jak zaznaczyli naukowcy, grzyby były często pomijane w badaniach nad dietą dawnych gatunków człowieka. Nie pozostawiają one po sobie niewiele śladów w zapisie archeologicznym oraz nie ulegają procesowi fosylizacji, a więc nie zamieniają się w skamieniałości. DNA z płytki nazębnej neandertalczyka sprzed około 40 tysięcy lat ujawniło jednak ślady grzybów. Może to być wskazówką, że grzyby odgrywały ważniejszą rolę w życiu dawnych ludzi, niż wcześniej sądzono.

Badanie zadaje także pytanie o wspólną egzystencję ludzi i dzikich zwierząt. W wielu miejscach Tanzanii ludzie zbierają grzyby i sprzedają je na lokalnych targowiskach. Zmieniający się klimat i wzrost liczby ludzi, wywierające presję na zasoby naturalne, mogą jednak zwiększać rywalizację o grzyby między ludźmi a dziką fauną. Zrozumienie, kto je co i kiedy, może pomóc w zrównoważonym gospodarowaniu tymi surowcami.