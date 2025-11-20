Logo TVN24
Delfin zachęcił manaty do zabawy. Nagranie

Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Policyjny dron na Florydzie uchwycił manaty bawiące się z delfinem w rzece. W listopadzie manaty migrują, poszukując cieplejszych wód, a żeglarze muszą na nie bardzo uważać.

Manaty to ssaki wodne żyjące w Afryce i obu Amerykach. Mogą mieć prawie cztery metry długości i ważyć ponad półtorej tony. Przez wiele lat były poławiane dla mięsa, co znacznie zmniejszyło ich liczebność. W klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody są zaliczane do gatunków narażonych na wyginięcie.

Wspólna zabawa manatów i delfina

W Ameryce Północnej trwa właśnie okres migracji manatów w poszukiwaniu cieplejszych wód. Rodzina tych zwierząt znalazła się w rzece Manatee w mieście Bradenton na Florydzie, tuż przy promenadzie. Manaty spotkały tam delfina, który zachęcił je do wspólnej zabawy. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera policyjnego drona.

Zabawa manatów i delfina na Florydzie
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Miesiąc świadomości manatów

Listopad jest w Stanach Zjednoczonych miesiącem świadomości manatów. Ze względu na migrację tych zwierząt eksperci do spraw dzikiej przyrody proszą żeglarzy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie wyznaczonych stref ochrony i używanie okularów przeciwsłonecznych z polaryzacją, które pozwalają łatwiej dostrzec manaty w wodzie. Podkreślają, że zapewnienie zwierzętom dużej przestrzeni pomaga zapewnić im bezpieczeństwo.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: CNN, Tampa Bay 28, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

zwierzętaUSAFloryda
