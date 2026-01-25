Logo strona główna
Trójmiasto

Katarzyna wróciła z Islandii i zaginęła. Apel policji

Zaginiona Katarzyna Mrozowicz
Gdynia
Źródło: Google Earth
Trwają poszukiwania 27-letniej Katarzyny Mrozowicz, która zaginęła po pobycie na Islandii. Kobieta była widziana na lotnisku w Warszawie, a później miała pojawić się w Gdyni. - To nasz ostatni trop - powiedziała tvn24.pl rzeczniczka kartuskiej policji.

Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach poinformowała o zaginięciu 27-letniej Katarzyny Mrozowicz. Jak przekazano w komunikacie, zawiadomienie w tej sprawie zaniepokojona rodzina złożyła 22 stycznia.

Kobieta przebywała na Islandii i po raz ostatni kontaktowała się telefonicznie ze swoją rodziną 12 stycznia.

"To nasz ostatni trop"

27-latka była widziana po raz ostatni na lotnisku Warszawa Okęcie, gdzie 15 stycznia przed godziną 7 rano wsiadała do autobusu linii 148. Następnego dnia rano miała być widziana w Gdyni Orłowie. Niewykluczone, że przebywa obecnie na terenie Trójmiasta.

Zaginiona Katarzyna Mrozowicz
Zaginiona Katarzyna Mrozowicz
Zaginiona Katarzyna Mrozowicz
Źródło: KPP w Kartuzach
Zaginiona Katarzyna Mrozowicz
Zaginiona Katarzyna Mrozowicz
Źródło: KPP w Kartuzach
Zaginiona Katarzyna Mrozowicz
Zaginiona Katarzyna Mrozowicz
Źródło: KPP w Kartuzach

- To nasz ostatni trop. Policjanci są w drodze do Trójmiasta. Będą starali się ustalić, w co zaginiona była ubrana i dokąd mogła się przemieścić. Na tę chwilę z całą pewnością mamy potwierdzoną informację, że kobieta była na warszawskim lotnisku. Widać ją na zabezpieczonych nagraniach z monitoringu - powiedziała tvn24.pl st. sierż. Aleksandra Philipp, oficer prasowa kartuskiej policji.

Apel policji

"Prosimy wszystkie osoby, które wiedzą gdzie kobieta może przebywać o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kartuzach" - czytamy w komunikacie. Funkcjonariusze opublikowali też zdjęcia i rysopis kobiety. Katarzyna Mrozowicz ma około 160 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, włosy koloru blond, oczy koloru piwnego, a na prawym ramieniu posiada tatuaż w kształcie fali.

Do apelu dołączono numer telefonu, pod który mogą dzwonić osoby posiadające w tej sprawie informacje: 47 742 22 22.

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Kartuzach

Islandia Trójmiasto Kartuzy zaginięcie zaginieni Poszukiwania Policja
