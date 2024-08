45-latek został ranny na karuzeli w lunaparku we Władysławowie (Pomorskie). Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami nóg. Sprawę wyjaśniają policjanci i prokuratura.

Do wypadku w wesołym miasteczku we Władysławowie doszło we wtorek. Dyżurny puckiej komendy zgłoszenie odebrał około godziny 13.30.

Sprawę badają policjanci i prokuratura

- Policjanci pracują nad ustaleniem dokładnych okoliczności zdarzenia. Analizują zebrany materiał, by ustalić, czy doszło do nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, za co grozi kara pozbawienia wolności do roku - mówiła oficer prasowa.