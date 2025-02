Wsiadasz do pociągu, a tam Rada Ministrów

Pozy z premierem

Spotkanie w Europejskim Centrum Solidarności

- To spotkanie, które zawsze odbywa się na początku prezydencji każdego kraju. Chodzi o to, żeby ministrowie rządu porozmawiali z komisarzami o priorytetach polskiej prezydencji - zapowiedział w środę minister ds. UE Adam Szłapka. Urzędnicy przyjadą do Gdańska w czwartek i tego dnia wezmą udział w uroczystej kolacji wraz z przedstawicielami polskiego rządu. Jako miejsce rozmów wybrano Europejskie Centrum Solidarności, czyli powołaną w 2007 r. instytucję upamiętniającą rewolucję Solidarności i upadek komunizmu w Europie. Spodziewane jest, że szefowa KE w swoim przemówieniu nawiąże właśnie do tych kwestii.