Z Panamy do aresztu w Polsce. Ekstradycja poszukiwanego za przemyt kokainy w winie

Poszukiwany czerwoną notą Interpolu 65-latek został przejęty przez funkcjonariuszy z Morskiego Oddziału Straży Granicznej na warszawskim lotniku 18 grudnia. Mężczyzna odpowie za przemyt płynnej kokainy ukrytej w komercyjnych partiach wina, przewożonych drogą morską i lądową do Europy. O sprawie pisaliśmy rok temu.
Jak przekazała w komunikacie Straż Graniczna, panamska policja zatrzymała Polaka 24 lipca.
"Wspomagały ją oddziały Centralnego Biura Interpolu w Panamie, bazując na międzynarodowych ustaleniach operacyjnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Ekstradycją poszukiwanego do Polski zajmowali się funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji, którzy na płycie warszawskiego lotniska przekazali mężczyznę w ręce Straży Granicznej" - napisali.
Grozi mu 20 lat więzienia
Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił 65-latkowi zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wewnątrzwspólnotowego przemytu znacznych ilości narkotyków.
Grozi mu nawet od 3 do 20 lat więzienia. Teraz trafił na 3 miesiące do aresztu.
Autorka/Autor: MAK/gp
Źródło: tvn24.pl, Morski Oddział Straży Granicznej
Źródło zdjęcia głównego: Morski Oddział Straży Granicznej