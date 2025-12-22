Z Panamy do aresztu w Polsce. Ekstradycja poszukiwanego za przemyt kokainy w winie

Ekstradycja poszukiwanego czerwoną notą Interpolu Źródło: Morski Oddział Straży Granicznej

Poszukiwany czerwoną notą Interpolu 65-latek został przejęty przez funkcjonariuszy z Morskiego Oddziału Straży Granicznej na warszawskim lotniku 18 grudnia. Mężczyzna odpowie za przemyt płynnej kokainy ukrytej w komercyjnych partiach wina, przewożonych drogą morską i lądową do Europy. O sprawie pisaliśmy rok temu.

Jak przekazała w komunikacie Straż Graniczna, panamska policja zatrzymała Polaka 24 lipca.

"Wspomagały ją oddziały Centralnego Biura Interpolu w Panamie, bazując na międzynarodowych ustaleniach operacyjnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Ekstradycją poszukiwanego do Polski zajmowali się funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji, którzy na płycie warszawskiego lotniska przekazali mężczyznę w ręce Straży Granicznej" - napisali.

Poszukiwanego 65-latka przejęli na lotnisku strażnicy graniczni Źródło: Morski Oddział Straży Granicznej

Grozi mu 20 lat więzienia

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił 65-latkowi zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wewnątrzwspólnotowego przemytu znacznych ilości narkotyków.

Grozi mu nawet od 3 do 20 lat więzienia. Teraz trafił na 3 miesiące do aresztu.

Funkcjonariusze straży granicznej przejęli 65-latka na lotnisku Chopina w Warszawie Źródło: Morski Oddział Straży Granicznej

