Pomorze Czarna substancja na plaży w Ustce. "Mamy pewne podejrzenia" Oprac. Natalia Grzybowska |

Czarna substancja na plaży w Ustce. Służby sprawdzają, czym jest Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Grzegorz

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Na plaży we wschodniej części Ustki w sobotę pojawiła się czarna, oleista substancja. O sprawie służby zostały poinformowane przez jedną ze spacerowiczek, która zadzwoniła pod numer 112.

Czarna substancja na plaży w Dębinie (Pomorskie) Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Grzegorz

Kobieta przekazała, że czarna maź ciągnie się przez kilka kilometrów. Jak relacjonowała, w miejscu, w którym się pojawiła, wyczuwalny był również nieprzyjemny zapach ropy.

Na miejsce przyjechali strażacy. Ich działania zakończyły się jednak dość szybko. Sprawa została przekazana do Urzędu Morskiego w Słupsku, który ma ustalić, czym dokładnie jest substancja.

"Mamy pewne podejrzenia co do jednostki, która zachowała się niezgodnie z prawem w morzu"

- To jest substancja ropopochodna, ale co dokładnie, jeszcze nie wiemy. Pobrane zostały próbki do badań - powiedziała w poniedziałek dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Anna Sędzińska.

- Substancja została na pewno wyrzucona przez morze. Mamy pewne podejrzenia co do jednostki, która zachowała się niezgodnie z prawem w morzu. Podejmujemy działania wyjaśniające w tej sprawie - zaznaczyła dyrektor Sędzińska.

Podkreśliła, że mogło dojść do czyszczenia baków jednostki pływającej, a w konsekwencji tej zabronionej prawem czynności, do zanieczyszczenia morza.

Wskazała, że jeśli uda się udowodnić winę, to na jednostkę będzie nałożona kara i dodatkowo będzie ona obciążona kosztami sprzątania plaż i utylizacji usuniętych nieczystości.

Posprzątają plażę, apel do spacerowiczów

Zaznaczyła, że jeszcze w poniedziałek będą podejmowane działania w celu usunięcia zanieczyszczeń z plaż.

- Skłaniamy się ku temu, by posprzątać plaże własnymi siłami i - gdy już będziemy wiedzieć, co to za substancja - przekazać zebrane nieczystości do firmy, która zajmuje się utylizacją tego typu odpadów - przekazała szefowa Urzędu Morskiego w Słupsku.

Zaznaczyła, że jest za wcześnie, by podać koszty tej operacji. - Musimy wiedzieć, ile jest tych nieczystości i czym one są - wskazała.

Jednocześnie zaapelowała do mieszkańców i turystów spacerujących po zanieczyszczonych plażach, by zachowali ostrożność, unikali kontaktu z substancją, której skład dopiero zostanie zbadany.

Źródło: Google Maps