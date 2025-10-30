Śledczy rozwiązali sprawę zabójstwa mężczyzny, którego ciało znaleziono w walizce Źródło: KWP Gdańsk

W poniedziałek, 27 października, policjanci zatrzymali w Ustce i Miechucinie (województwo pomorskie) dwie osoby: 27-letnią kobietę i 30-letniego mężczyznę podejrzanych o zabójstwo 42-letniego mężczyzny. Jego ciało znaleziono w walizce na początku maja tego roku w rzece w Ustce.

- Podczas przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli telefony komórkowe, nośniki elektroniczne oraz inne przedmioty mogące stanowić dowody w sprawie. U jednej z osób ujawniono także zawiniątko z białą sproszkowaną substancją, którą wstępne badania zidentyfikowały jako amfetaminę - mówi kom. Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Śledczy rozwiązali sprawę zabójstwa mężczyzny, którego ciało znaleziono w walizce

Policjanci dotarli później też do dwóch innych osób powiązanych ze sprawą, które aktualnie przebywają w aresztach śledczych w związku z innymi przestępstwami.

- 27-letnia kobieta i 30-letni mężczyzna, a także 41-letni mężczyzna doprowadzony z aresztu śledczego, usłyszeli zarzuty zabójstwa oraz zbezczeszczenia zwłok. Drugi z podejrzanych, który przebywa w areszcie śledczym, 30-letni mężczyzna, odpowie za zbezczeszczenie zwłok - dodaje Kamińska.

Śledczy rozwiązali sprawę zabójstwa mężczyzny, którego ciało znaleziono w walizce

Ustalili, co się stało w mieszkaniu

Walizkę z ciałem 42-latka znaleziono 7 maja 2025 roku. Dyżurny dostał zgłoszenie o "dryfującej w wodzie przy ulicy Rybackiej w Ustce walizce, z której wydobywał się nieprzyjemny zapach". Po jej wydobyciu ujawniono ciało mężczyzny w stanie zaawansowanego rozkładu. Po szeregu czynności ustalono, że do jego śmierci doszło w wyniku rozległych obrażeń głowy. Policjanci ustalili, że ofiarą był 42-letni mieszkaniec Ustki, którego zaginięcie zgłoszono w styczniu tego roku.

Policjanci rozpoczęli wielowątkowe śledztwo. Zabezpieczono monitoring z okolicznych kamer, przesłuchano wielu świadków.

- Śledczy, analizując zgromadzone informacje, krok po kroku odtwarzali przebieg zdarzeń. Zgromadzony materiał dowodowy wskazywał, że mężczyzna został brutalnie pobity w jednym z mieszkań w Ustce, gdzie sprawcy działając wspólnie i w porozumieniu zadali mu liczne uderzenia w głowę. Następnie ciało umieścili w walizce i porzucili w rejonie cieku wodnego przy ulicy Rybackiej - mówi oficer prasowa wojewódzkiej komendy.

Śledczy precyzyjnie odtworzyli przebieg zbrodni i ustalili osoby za nią odpowiedzialne.

Jak udało nam się ustalić, podejrzani znali się z ofiarą, a do zbrodni doszło podczas kolejnej organizowanej przez nich libacji alkoholowej. W pewnym momencie doszło między tymi osobami do kłótni i 42-latek został uderzony tępym narzędziem w głowę. Po wszystkim sprawcy wynieśli jego ciało w walizce.

Do zabójstwa doszło między 27 grudnia a 8 stycznia.

Trafili do aresztu

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Słupsku sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Słupsku we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego KMP w Słupsku i Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku.

- Dzięki determinacji, skrupulatności i konsekwentnej pracy śledczych, techników kryminalistyki i prokuratorów udało się wyjaśnić okoliczności brutalnego zabójstwa i zatrzymać osoby odpowiedzialne za tę zbrodnię - podsumowała kom. Karina Kamińska.

Śledczy rozwiązali sprawę zabójstwa mężczyzny, którego ciało znaleziono w walizce

