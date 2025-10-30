Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Ciało mężczyzny w walizce znaleziono kilka miesięcy temu. Śledczy ustalili, co się stało. Zatrzymali cztery osoby

Śledczy rozwiązali sprawę zabójstwa mężczyzny, którego ciało znaleziono w walizce
Śledczy rozwiązali sprawę zabójstwa mężczyzny, którego ciało znaleziono w walizce
Źródło: KWP Gdańsk
Po kilku miesiącach pracy śledczy rozwiązali sprawę zabójstwa mężczyzny, którego ciało w maju 2025 roku znaleziono w walizce w rzece. Zarzuty usłyszały cztery osoby: 27-letnia kobieta oraz mężczyźni w wieku 30, 30 i 41 lat. Funkcjonariusze odtworzyli też, co dokładnie się wydarzyło w jednym z mieszkań w Ustce. Portal tvn24.pl ustalił szczegóły.

W poniedziałek, 27 października, policjanci zatrzymali w Ustce i Miechucinie (województwo pomorskie) dwie osoby: 27-letnią kobietę i 30-letniego mężczyznę podejrzanych o zabójstwo 42-letniego mężczyzny. Jego ciało znaleziono w walizce na początku maja tego roku w rzece w Ustce.

- Podczas przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli telefony komórkowe, nośniki elektroniczne oraz inne przedmioty mogące stanowić dowody w sprawie. U jednej z osób ujawniono także zawiniątko z białą sproszkowaną substancją, którą wstępne badania zidentyfikowały jako amfetaminę - mówi kom. Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Śledczy rozwiązali sprawę zabójstwa mężczyzny, którego ciało znaleziono w walizce
Śledczy rozwiązali sprawę zabójstwa mężczyzny, którego ciało znaleziono w walizce
Źródło: KWP Gdańsk

Policjanci dotarli później też do dwóch innych osób powiązanych ze sprawą, które aktualnie przebywają w aresztach śledczych w związku z innymi przestępstwami.

- 27-letnia kobieta i 30-letni mężczyzna, a także 41-letni mężczyzna doprowadzony z aresztu śledczego, usłyszeli zarzuty zabójstwa oraz zbezczeszczenia zwłok. Drugi z podejrzanych, który przebywa w areszcie śledczym, 30-letni mężczyzna, odpowie za zbezczeszczenie zwłok - dodaje Kamińska.

Śledczy rozwiązali sprawę zabójstwa mężczyzny, którego ciało znaleziono w walizce
Śledczy rozwiązali sprawę zabójstwa mężczyzny, którego ciało znaleziono w walizce
Źródło: KWP Gdańsk

Ustalili, co się stało w mieszkaniu

Walizkę z ciałem 42-latka znaleziono 7 maja 2025 roku. Dyżurny dostał zgłoszenie o "dryfującej w wodzie przy ulicy Rybackiej w Ustce walizce, z której wydobywał się nieprzyjemny zapach". Po jej wydobyciu ujawniono ciało mężczyzny w stanie zaawansowanego rozkładu. Po szeregu czynności ustalono, że do jego śmierci doszło w wyniku rozległych obrażeń głowy. Policjanci ustalili, że ofiarą był 42-letni mieszkaniec Ustki, którego zaginięcie zgłoszono w styczniu tego roku.

Ciało mężczyzny w walizce. Znają jego tożsamość i przyczynę śmierci
Dowiedz się więcej:

Ciało mężczyzny w walizce. Znają jego tożsamość i przyczynę śmierci

USTKA

Policjanci rozpoczęli wielowątkowe śledztwo. Zabezpieczono monitoring z okolicznych kamer, przesłuchano wielu świadków.

- Śledczy, analizując zgromadzone informacje, krok po kroku odtwarzali przebieg zdarzeń. Zgromadzony materiał dowodowy wskazywał, że mężczyzna został brutalnie pobity w jednym z mieszkań w Ustce, gdzie sprawcy działając wspólnie i w porozumieniu zadali mu liczne uderzenia w głowę. Następnie ciało umieścili w walizce i porzucili w rejonie cieku wodnego przy ulicy Rybackiej - mówi oficer prasowa wojewódzkiej komendy.

Śledczy precyzyjnie odtworzyli przebieg zbrodni i ustalili osoby za nią odpowiedzialne.

Jak udało nam się ustalić, podejrzani znali się z ofiarą, a do zbrodni doszło podczas kolejnej organizowanej przez nich libacji alkoholowej. W pewnym momencie doszło między tymi osobami do kłótni i 42-latek został uderzony tępym narzędziem w głowę. Po wszystkim sprawcy wynieśli jego ciało w walizce.

Do zabójstwa doszło między 27 grudnia a 8 stycznia.

Trafili do aresztu

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Słupsku sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Słupsku we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego KMP w Słupsku i Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku.

- Dzięki determinacji, skrupulatności i konsekwentnej pracy śledczych, techników kryminalistyki i prokuratorów udało się wyjaśnić okoliczności brutalnego zabójstwa i zatrzymać osoby odpowiedzialne za tę zbrodnię - podsumowała kom. Karina Kamińska.

Śledczy rozwiązali sprawę zabójstwa mężczyzny, którego ciało znaleziono w walizce
Śledczy rozwiązali sprawę zabójstwa mężczyzny, którego ciało znaleziono w walizce
Źródło: KWP Gdańsk
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marta Korejwo-Danowska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP Gdańsk

Udostępnij:
TAGI:
ZabójstwoUstkaPolicja
Czytaj także:
Matematyka, lekcja, szkoła
Uczyła matematyki przez 36 lat. "Fałszywa nauczycielka" z zarzutami
Świat
Zniszczenia po przejściu huraganu Melissa
USA wysłały na Karaiby specjalny zespół, szykują się do dalszej pomocy
Świat
Awaria sieci cieplarnianej we Wrocławiu
Duża awaria sieci ciepłowniczej we Wrocławiu. Może jeszcze potrwać
Wrocław
shutterstock_2446159141
Nawet 10 tysięcy euro kary za brak zimówek
BIZNES
Dariusz Matecki
Będzie akt oskarżenia przeciwko Mateckiemu
Polska
Flaga Ukrainy
Ukraina zamyka ambasadę na Kubie. Dwa powody
Świat
25 lat temu do NATO wstąpiły też Węgry. Viktor Orban był w USA, ale nie spotkał się z Bidenem, tylko z Trumpem
Orban spotka się z Trumpem. Jest data
Świat
Patryk M.
Sikorski o "Wielkim Bu". "Nie mógł poprosić o azyl w Budapeszcie?"
Polska
shutterstock_2627932381
Co zmieni ustawa o psychoterapii? Krajowy konsultant tłumaczy
Zdrowie
shutterstock_493060906
Ograniczenie prędkości dla pieszych. "Jak oni to będą monitorować?"
BIZNES
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Domański: nie ma żadnego kryzysu finansów publicznych
BIZNES
Lotnisko Warszawa-Radom
Dwa lotniska czasowo zamknięte
Polska
Kuków wypadek
Zderzenie lawety i trzech ciężarówek. Jedna osoba nie żyje
Białystok
Silny wiatr
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz"
METEO
imageTitle
"Bardzo głupie" dwie żółte kartki
EUROSPORT
epa12492372_2
Co ustalili Trump i Xi podczas "niesamowitego spotkania"?
BIZNES
Asteroida mijająca Ziemię - wizualizacja
Była bliżej Ziemi niż Księżyc. Zauważono ją tuż przed przelotem
METEO
Auto osobowe zderzyło się z łosiem w gminie Pomiechówek
Zderzenie się z łosiem. Kierowca trafił do szpitala
WARSZAWA
Policja Zaporoska
Rosjanie uderzyli w internat i bloki. "Wśród rannych jest sześcioro dzieci"
Świat
Małpy uciekły z ciężarówki. Niemal wszystkie zostały uśmiercone
Małpy uciekły z rozbitej ciężarówki. Niemal wszystkie zostały uśmiercone
METEO
Mężczyzna przyznał się do zarzutów
Rozwiesił drut na ulicy, wybił okno w szkole, próbował ukraść piwo
Katowice
Rosyjski samolot transportowy Iljuszyn Ił-76 MD
Zagadkowy lot rosyjskiego transportowca
Świat
Do wypadku doszło w miejscowości Koźmice Małe
Rozbił samochód i uciekł. W środku została ranna 15-latka
Kraków
Auto zsunęło się z remontowanej jezdni w alei "Solidarności"
"Tak się kończy próba ominięcia korka"
WARSZAWA
Donald Tusk, Andrzej Domański
Domański z nową funkcją? Minister odpowiada
Polska
imageTitle
Gest tenisisty wywołał wściekłość
EUROSPORT
Szpital Powiatowy w Zakopanem
Atak na lekarkę w szpitalu. Pacjent wtargnął do gabinetu
Kraków
Graffitti w jednym z pomieszczeń
Zabytkowy kompleks w ruinie, a w nim efektowne graffiti. Właśnie zniknęło
Filip Czekała
Tiara cesarzowej Eugenii
Kradzież w Luwrze. Fala zatrzymań, nowe informacje
Świat
Andrzej Domański
"To jest działka sprzedana za ułamek wartości". Domański o "wielkiej PiS-owskiej aferze"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica