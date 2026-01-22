Major Ewa Złotnicka, zastępca rzecznika prasowego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl, że w rejonie Trójmiasta były realizowane w czwartek rano loty operacyjne przez wojskowe statki powietrzne.
- Ze względu na bezpieczeństwo wykonywanych operacji nie mogę podać szczegółów na temat typów statków. Loty miały związek z oddziaływaniem na loty, które były wykonywane przez lotnictwo wojskowe Federacji Rosyjskiej w rejonie Bałtyku. Coś, co co jakiś czas niestety się powtarza - przekazała major Ewa Złotnicka.
Dodała, że nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej.
- Loty były wykonywane zgodnie z procedurami, które obowiązują przy wykonywaniu tego typu zadań - podkreśliła major Ewa Złotnicka.
Autorka/Autor: mm/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Adam Warżawa/PAP